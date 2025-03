Evropa začíná týden propadem. Hlavním zdrojem stresu zůstávají cla

Nový týden začal pro evropské akcie negativně. Všechny indexy jsou v červeném a z těch klíčových DAX klesá o 1,1 procenta, FTSE100 nebo AEX jsou dole o 0,9 pct a CAC40 ztrácí 1,3 procenta. Další pokles zhruba o jedno procento pak indikují americké futures.



Klíčovým zdrojem stresu zůstávají cla. Ještě úplně neodezněl dopad posledního oznámení cel na automobily a už se chystá nová várka. 2. dubna mají být oznámena tzv. reciproční cla, u nichž ovšem chybějí dodatečné detaily, a tak svou roli hraje rovněž velká nejistota (více v Týdenním výhledu). Šířící se obavy z ekonomických důsledků cel odrazují investory od akcií, respektive obecně od rizika. Zvýšené poptávce se naopak těší zlato, dnes stoupající o procento výš. Kupují se také státní dluhopisy, jejichž výnosy se sice během dopoledne už stabilizují, ale i tak jsou níž než v pátek. V případě USA vidíme pokles asi o 6 a u Německa o 4 bps.



Ropě nesvědčí obavy o ekonomický růst, které implikují rizika pro poptávku. Na druhé straně však stojí překvapivý výpad Donalda Trumpa proti Rusku. Pohrozil uvalením cel na dovozce ruské ropy, což ceně dnes pomáhá vzhůru asi o 0,7 procenta. Na druhou stranu si ale nemyslíme, že by ve výsledku šel Trump proti Putinovi, takže klidně může zůstat jen u hrozby.



Eurodolar se po pátečním vzestupu drží bez velkých změn u 1,0820. Koruna začínala silnější, ale vrací se na 24,98 za euro a výraznější zisky pod 25 se jí zatím nedaří. Co se týče programu, po lepší japonské průmyslové výrobě a solidních indexech PMI z Číny vyjde odpoledne předběžná německá inflace. Má smysl také sledovat chicagský index aktivity jakožto určitý náznak, jak by mohl vypadat ISM.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:02 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.9927 0.1730 25.1232 24.8576 CZK/USD 23.1020 0.2169 23.1085 22.9625 HUF/EUR 402.0015 -0.1337 404.4721 400.8991 PLN/EUR 4.1863 0.1794 4.2007 4.1696

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8467 -0.2113 7.9031 7.8353 JPY/EUR 161.4378 -0.3536 163.0434 160.7435 JPY/USD 149.2225 -0.4254 149.7470 148.7045

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8367 0.0078 0.8371 0.8333 CHF/EUR 0.9535 0.0876 0.9586 0.9503 NOK/EUR 11.4154 0.7285 11.4250 11.3277 SEK/EUR 10.8570 0.2027 10.8587 10.7834 USD/EUR 1.0818 -0.0845 1.0850 1.0805

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5998 0.5942 1.6005 1.5868 CAD/USD 1.4355 0.2518 1.4355 1.4299