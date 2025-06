Ifo: Nálada v německé automobilovém průmyslu se dál zhoršuje, i kvůli clům

Nálada v německém automobilovém průmyslu se v květnu opět zhoršila, podniky se potýkají s nejistotou kolem celní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky dnes zveřejnil mnichovský ekonomický institut Ifo. Automobilový sektor v Německu patří mezi nejvýznamnější průmyslová odvětví, na německých automobilkách je závislá i řada českých podniků.



"Chaos kolem amerických cel působí německému automobilovému průmyslu problémy," uvedla analytička Ifo Anita Wölflová. Index nálady v odvětví se v květnu podle průzkumu snížil na minus 31,8 bodu z dubnových minus 30,7 bodu.



Německé automobilky , a Mercedes-Benz nyní podle agentury Reuters jednají s americkými úřady ve snaze zmírnit negativní dopady nových amerických cel. Agenturní zdroje minulý týden uvedly, že automobilky se jako páku při těchto rozhovorech snaží využít své investice ve Spojených státech.



"Doposud jsme měli (s americkou vládou) naprosto poctivé a konstruktivní rozhovory," řekl minulý týden německému listu Süddeutsche Zeitung šéf koncernu Oliver Blume. "Byl jsem osobně ve Washingtonu a od té doby vedeme pravidelný dialog," dodal.



Blume upozornil, že koncern v USA přímo zaměstnává přes 20.000 lidí a dalším více než 55.000 lidí zajišťuje práci nepřímo. "Na to bychom navázali dalšími masivními investicemi," dodal. Tyto investice by se podle něj měly zohlednit při rozhodování o clech.



Koncern je největším evropským výrobcem osobních automobilů. Jeho součástí je i Škoda Auto, která však na automobilovém trhu ve Spojených státech nepůsobí.