Trumpova cla už mají dopad: Německý vývoz do USA nejnižší od března 2022

Vývoz z Německa se v květnu snížil více, než se čekalo. Ve srovnání s předchozím měsícem činí pokles 1,4 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Spolkový statistický úřad. Analytici agentury Reuters očekávali pokles jen o 0,2 procenta. Vývoj souvisí s poklesem poptávky ze Spojených států, který následuje po měsících silných nákupů v očekávání amerických cel.



Ve srovnání s předchozím měsícem se snížil také dovoz do Německa, a to o 3,8 procenta. Přebytek bilance zahraničního obchodu se v květnu zvýšil na 18,4 miliardy eur (453 miliardy Kč). V dubnu činil podle sezónně a kalendářně přepočtených dat 15,7 miliardy eur. V květnu 2024 byla bilance na 22,3 miliardy eur.



Vývoz z Německa do zemí Evropské unie klesl v květnu ve srovnání s předchozím měsícem o 2,2 procenta, dovoz z těchto zemí o 3,6 procenta.



Vývoz do zemí mimo EU se v květnu meziměsíčně snížil o 0,3 procenta, dovoz o 4,1 procenta. Většina německého exportu směřovala v květnu opět do Spojených států. Vývoz zboží do USA však proti dubnu klesl o 7,7 procenta na 12,1 miliardy eur. To byla nejnižší hodnota od března 2022. Dovoz z USA klesl o 10,7 procenta na 7,4 miliardy eur.



V květnu klesl také vývoz do Číny, v meziměsíčním srovnání o 2,9 procenta na 6,8 miliardy eur. Většina dovozu do Německa v květnu pocházela z Číny. Podle sezonně a kalendářně přepočtených údajů dovezlo z této asijské země Německo zboží za 13,8 miliard eur. To je o jedno procento méně než v dubnu.



Americký prezident Donald Trump v pondělí zveřejnil dopisy vybraným zemím, na které USA od 1. srpna uvalí nová cla. Šéf Bílého domu 2. dubna oznámil desetiprocentní základní clo a k tomu vysoká takzvaná reciproční cla pro většinu zemí světa. Původně prezident dodatečná cla na 90 dní pozastavil, a to do 9. července. Nyní lhůtu posunul na začátek srpna. Zároveň naznačil, že je ochoten dál jednat. Podle analytiků by německá exportně orientovaná ekonomika patřila v případě uvalení cel na Evropskou unii k nejzasaženějším.



Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německé ekonomiky závislá.