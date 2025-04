Nádech na trzích? Futures jsou po několikadenní krvavé lázni opět v zeleném

Akcie, dluhopisy a komodity včera byly jako na horské dráze zmítané obavami z recese a spekulacemi o změně kurzu Trumpovy obchodní politiky. S&P 500 krátce rostl na základě zvěstí o odložení cel, ale následně opět klesl, když se tyto naděje rozplynuly. Index VIX vzrostl na úrovně z éry pandemie. Čína slíbila bojovat v obchodní válce s USA až do konce a na obchodní frontu se přidává i Evropa. Mezitím největší jména Wall Street kritizují Trumpovu celní politiku a varují před jejími dlouhodobými dopady. Krvavá lázeň na trhu také vážně poškozuje vyhlídky na odchod do důchodu pro desítky milionů Američanů, kteří investují skrze 401(k). Dnes ale zelené futures signalizují, že si trhy oddechnou. Otázkou je, na jak dlouho…



Evropské futures: Euro Stoxx +1,7 %, FTSE 100 +1,7 % a DAX +1,4 %.

Karel Havlíček z ANO potvrdil, že jeho strana chce, aby stát odkoupil 30% podíl v ČEZ.



Tržní chaos, který rozpoutala obchodní válka Donalda Trumpa, včera pokračoval třetí den, když se akcie, dluhopisy a komodity divoce zmítaly sem a tam, sužovány jak obavami z recese, tak spekulacemi, že finanční škody doženou republikánského prezidenta ke změně kurzu. Poté, co rudá lázeň zaplavila globální trhy a prodloužila pokles, který z akciových trhů vymazal zhruba 10 bilionů dolarů, index S&P 500 nakrátko rostl na vrub zvěstem, že je Trump připraven svá cla odložit. Ale pak znovu klesly, když se tyto naděje rozplynuly. Index VIX, známý jako ukazatel strachu, vzrostl na úrovně z éry pandemie. Ani státní dluhopisy nebyly příliš bezpečným přístavem: výnosy z amerických dluhopisů s delší splatností vzrostly vzhledem k tomu, že by cla mohla potopit americkou ekonomiku a zhoršit finance federální vlády. Americký ministr financí Scott Bessent uvedl, že pro obchodní partnery, kteří nepodniknou odvetná opatření, mohou celní sazby klesnout a že o všem se dá vyjednávat.



EU navrhla protiopatření ve výši 25 % na řadu amerického zboží a naznačila, že je připravená zavést daně na digitální společnosti. Německo chce, aby Evropská unie zvážila použití svého nejmocnějšího nástroje k odvetě proti Trumpově obchodní válce, včetně digitálních služeb, což by unii umožnilo zaměřit se na velké technologické společnosti. Tento nástroj, obvykle označovaný za „bazuku“ v obchodním arzenálu EU, je především odstrašující možnost, jak se vyhnout nátlakovým ekonomickým praktikám ze strany hlavních obchodních partnerů.



Čína slíbila, že bude v obchodní válce s USA „bojovat až do konce“, což vedlo k oslabení její měny za klíčovou linii. Peking mezitím naléhá na Shein, aby nepřesouval část svých dodavatelských řetězců ze země. Oficiální noviny Komunistické strany v pondělním úvodníku hlásily, že Peking již „nelpí na iluzích“ o uzavření dohody, i když si nechává otevřené dveře k jednání.



Proti celní válce vystupuje jedno po druhém z mnohých největších jmen na Wall Street, z nichž někteří dříve otevřeně podporovali Trumpa během jeho loňské kandidatury a jiní pouze doufali ve volnější regulaci pod jeho vládou. Generální ředitel BlackRocku Larry Fink řekl, že většina vrcholových manažerů, se kterými mluví, si myslí, že USA jsou již v recesi, a varoval, že akciové trhy by mohly dále klesat, protože Trumpova celní politika destabilizuje světovou ekonomiku. Ken Griffin z Citadely označil americká cla za „obrovskou politickou chybu“ a prohlásil, že představují tučnou daň pro střední třídu. Bill Ackman řekl, že do USA přichází „ekonomická jaderná zima, kterou si sami přivolali“. Boaz Weinstein předpověděl, že „lavina právě začala“. A Jamie Dimon varoval, že to „může být z dlouhodobého hlediska katastrofální“.



Vzhledem k tomu, že si desítky milionů Američanů na svůj důchod investují skrze 401(k), znamená současná krvavá lázeň na trhu vážné poškození vyhlídek na odchod do důchodu u velké části země. A co je ještě horší, podle Empower, druhého největšího poskytovatele penzijního plánu podle množství účastníků, si více Američanů, než je průměr, vybíralo ze svých důchodových účtů mimořádnou hotovost. Mimořádné výběry hotovosti ze 401(k) jsou asi o 15 % až 20 % nad historickou normou, řekl v pondělí v rozhovoru pro Bloomberg TV výkonný ředitel Empower Ed Murphy. Jakýkoli výběr je zdaněn a osobám mladším 59 1 let může být udělena pokuta ve výši 10 %.



Příklon k hledání odpovědí generovaných umělou inteligencí způsobily výrazný pokles návštěvnosti nezávislých webových stránek, což narušilo symbiotický vztah mezi Googlem a tvůrci obsahu. Mnoho vydavatelů hlásilo 70 nebo více procentní pokles návštěvnosti, což vedlo ke ztrátě příjmů a přinutilo některé z nich ukončit nebo přetvořit svou distribuční strategii, což by mohlo nakonec snížit kvalitu informací, ke kterým má přístup.



Harvardská univerzita si plánuje půjčit si od Wall Street 750 milionů dolarů uprostřed rostoucích hrozeb o federálním financování ze strany Trumpovy administrativy. Dluh bude zdanitelný a jeho výnosy budou použity pro obecné korporátní účely, podle dluhopisových dokumentů. je jediným bookrunnerem transakce. Princetonská univerzita také zvažuje prodej zdanitelných dluhopisů a minulý týden oznámila, že americké vládní agentury pozastavily desítky výzkumných grantů.