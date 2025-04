Rozbřesk: Jak vidí svět hlavní “ideolog” americké obchodní politiky Peter Navarro?

Včera jsme dostali ochutnávku volatility, která v nejbližších dnech bude pravděpodobně novým “normálem”. Zpráva o možném odkladu cel Donalda Trumpa o 90 dní spustila na trzích nadšení, které ale velmi rychle opadlo ve chvíli, kdy se ukázalo že jde o “plané naděje”. Donald Trump nic nemění, a naopak začal nově hrozit Číně dodatečnými 50% cly, pokud neodvolá odvetná cla ve výši 34 %. Čína přes noc přispěchala s prohlášením, že je odhodlána “bojovat do konce”. To je špatná zpráva ukazující na další eskalaci napětí. Včerejší seance v zásadě potvrzuje, že trhy potřebují pro stabilizaci vidět zmírnění agresivního postoje stávající americké administrativy. Bohužel, zatím nic takového nepřichází.



Pokud chcete pochopit, proč se tomu tak děje, doporučuji si přečíst temný komentář hlavního “ideologa” Bílého domu přes zahraniční obchod Petera Navarra: https://on.ft.com/4iZN5ud. Donald Trump bohužel pod jeho vlivem velmi špatně vnímá principy globálního obchodu, ve kterém spatřuje primárně “nástroj” pro “okrádání” Spojených států. Merkantilistická optika obchodu jako soutěže o největšího exportéra ho vede k tomu, že nevidí výrazné přínosy dovozů pro americkou ekonomiku. Ať už jde o pozitivní dopad na nabídku zboží pro americké spotřebitele (avokádo z Mexika, auto z Koreje), konkurenceschopnost amerického byznysu (který se může spolehnout na levnější vstupy z dovozů) nebo o výhody ze specializace amerického byznysu na činnosti s vyšší přidanou hodnotou (firmy jako NIKE nebo Apple se mohou v USA soustředit na vývoj, design a další klíčové procesy, zatímco na “jednoduchou” výrobu neplýtvají domácí práci a kapitál a přenáší ji do levnějších asijských zemí).



Navíc Trumpovo “reciproční narovnání spravedlnosti” (taktéž nese rukopis Petera Navarry) vychází z mylné představy, že americké obchodní deficity mají původ ve vyšších clech a ostatních bariérách uplatňovaným vůči USA (nástroje okrádání). Primárním důvodem amerických obchodních deficitů však byl a stále je nedostatek domácích úspor a příliv zahraničního kapitálu do USA. Ten souvisí na jedné straně s americkým úspěchem – na rozdíl od Evropy v posledních dvou dekádách v USA rychle rostla produktivita a dynamicky se rozvíjela nová odvětví. Proto chtělo velké množství investorů do USA kapitál posílat. Na druhé straně je americký obchodní deficit také odrazem výrazně deficitního hospodaření americké vlády, která systematicky odčerpává domácímu byznysu dostupné úspory. A na deficit, který je důsledkem amerického úspěchu a deficitního hospodaření vlády, skutečně nemá smysl reagovat plošnou obchodní válkou.



Peter Navarro a Donald Trump však mají zcela jinou optiku vidění světa a nehledě na rostoucí tlak zevnitř a zvenku si zatím pevně stojí za svým. Pokud tomu tak bude i nadále, nečekají globální ekonomiku a trhy pěkné dny…





*** TRHY ***



Koruna

Výrazná volatilita a napětí na globálních trzích drží korunu v defenzivě, a ta se tak pohybuje v okolí 25,20 EUR/CZK. Pokud dnes budeme svědky další eskalace obchodního napětí, může koruna zůstat pod tlakem. Po ránu mohou obchodování lehce ovlivnit čísla z trhu práce (pokud by skončila hůře, než předpokládáme – sázíme na lehký jarní pokles nezaměstnanosti na 4,1 %).



Eurodolar

Dramatické pohyby na akciových a dluhopisových trzích včera ovlivňovaly chování eurodolaru, který musel nevyhnutelně reagovat na další výroky prezidenta Trumpa (viz úvod). Nicméně pásmo, ve kterém se měnový pár pohybuje se přece jenom zúžilo.

Při absenci dat bude v následujících hodinách eurodolar sledovat vývoj na poli obchodní války, přičemž významná může být reakce americké strany na návrh EU, aby průmyslové zboží bylo ve vzájemném obchodě zatíženo nulovým celním tarifem. Nicméně vzhledem k tomu, že mezi průmyslové zboží patří například i auta, tak je otázka, zdali D. Trump bude považovat nabídku EU za dostatečně “fenomenální”.



Regionální Forex

Maďarská inflace v březnu překvapivě stagnovala, čímž se její meziroční hodnota snížila na 4,7 %. Jádrová inflace rostla meziměsíčně 0,3 %, což sice rovněž vedlo k jejímu zpomalení na 5,7 %, avšak pro MNB to bude i nadále vysoká hodnota, takže motivace měnit úrokové sazby bude i nadále nulová. Kromě toho MNB musí v rozbouřené době sledovat i forint. Ten sice v posledních dnech oslabil, ale jeho ztráty s ohledem na drama na akciových trzích jsou relativně kontrované.



Akcie

Americké akcie v pondělí propadaly již třetím dnem, protože Bílý dům zůstal vzdorovitý i poté, co prezident Donald Trump zavedením šokujícího vysokého cla na většinu klíčových obchodních partnerů USA způsobil zhroucení trhu. Index S&P 500 dále ztrácel, čímž se jeho pokles od rekordu, kterého dosáhl v únoru, zvýšil a pohybuje se na hranici medvědího trhu.