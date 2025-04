Budou od nás muset kupovat energii, říká Trump o podmínkách možného snížení celní zátěže pro EU

Prodej energie Evropské unii bude klíčovým tématem, na které se zaměří americká administrativa při jednáních s EU o možném snížení celní zátěže na evropské zboží. Podle agentur to včera uvedl americký prezident Donald Trump. Prezident zároveň opět obvinil EU, že nenakupuje dost amerického zboží.

"Budou od nás muset kupovat energii, protože ji potřebují," poznamenal Trump na adresu evropského bloku.



Americký prezident minulý týden oznámil zavedení cel na dovoz z naprosté většiny zemí světa včetně evropského bloku. Cla Trump označuje jako "reciproční" a zdůvodnil je údajně neférovým obchodním přístupem těchto států vůči USA, což řada dotčených zemí zpochybňuje. O víkendu začalo platit plošné desetiprocentní clo na většinu dovozu do USA, od středy naskočí cla vyšší pro několik desítek zemí, často blízkých amerických spojenců.



"Evropská unie se k nám chová velmi špatně," řekl Trump novinářům v Bílém domě. Na dovoz z EU má začít platit 20procentní clo, 25procentní poplatky za import oceli a hliníku platí již od poloviny března.



Cly se Trumpova administrativa zřejmě snaží odstranit deficit, který Spojené státy mají v obchodování se řadou zemí světa, od jeho výše ostatně k překvapení řady odborníků odvodila výši nově spouštěného cla. "Mohou si ji (energii) koupit a my to můžeme srazit o 350 miliard dolarů za týden," prohlásil podle agentur Trump.



Evropská komise je s USA připravena jednat o nulových průmyslových clech a nulových celních bariérách pro automobily, řekl v Lucemburku komisař pro obchod Maroš Šefčovič. Dojednané řešení ale podle něj musí být přijatelné pro obě strany.



Evropská unie se od začátku ruské agrese vůči Ukrajině snaží diverzifikovat své energetické zdroje a dovoz například zkapalnělého zemního plynu z USA je jednou z často zmiňovaných možností. V lednu už ostatně do EU směřoval skoro veškerý vývoz LNG ze Spojených států. Téměř devět z deseti nákladů, které opustily USA, mířilo do Evropy, oznámila na začátku února na základě předběžných údajů finanční společnost LSEG.