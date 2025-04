Investoři jsou nejvíce medvědí za posledních 30 let, vyplývá z průzkumu BofA

Sentiment investorů ohledně ekonomických vyhlídek je nejnegativnější za poslední tři desetiletí. Přesto ale není pesimismus správců fondů plně reflektován v jejich alokaci aktiv, což by mohlo znamenat další ztráty pro americké akcie, ukazuje průzkum .



Správci fondů jsou extrémně pesimističtí, přičemž 82 % respondentů měsíčního průzkumu BofA očekává oslabení globální ekonomiky. V důsledku toho jich rekordní počet plánuje snížit expozici vůči americkým akciím, vyplývá z průzkumu.



Správci fondů jsou „maximálně pesimističtí ohledně makroekonomických podmínek, ale ne zcela maximálně pesimističtí ohledně trhu,“ napsali stratégové vedení Michaelem Hartnettem. „Vrcholný strach“ se zatím neodráží do alokace do hotovosti, která aktuálně činí 4,8 % aktiv a obvykle by měla vzrůst na 6 %, dodali.







Vysoká nejistota ohledně obchodní politiky USA a nárůst volatility finančních trhů akciové investory zneklidnily. 36 % respondentů v dubnu je na americké akcie čistě podvážených, což je pokles ze 17% nadvážených v únoru. Jde tak o největší dvouměsíční pokles v historii.

Americké akcie letos zaostávají kvůli obavám, že obchodní válka prezidenta Donalda Trumpa poškodí růst ekonomiky. 42 % respondentů průzkumu uvádí, že recese v USA je pravděpodobná.



S&P 500 se odrazil od minima tohoto měsíce, ale stále si letos zapisuje pokles o 8,1 %, čímž zaostává za evropskými a čínskými benchmarky. Stratégové BofA očekávají, že dubnová minima tu v krátkodobém horizontu ještě zůstanou a varovali, že „velký růst potřebuje velké zmírnění cel, velké snížení sazeb Fedu a/nebo odolnost ekonomických dat.“

Globální průzkum byl proveden ve dnech 4.-10. dubna a zahrnoval 164 účastníků s aktivy ve správě v hodnotě 386 miliard USD.



Zdroj: Bloomberg