Po škaredé středě je tu zelený čtvrtek? Jednání USA - Japonsko vzbuzují naději

Vývoj na amerických akciových trzích jako by chtěl odkázat na probíhající velikonoční svátky. Včerejší výrazně negativní obchodování bylo důsledkem firemních zpráv, relativně jestřábího Fedu a také neustálých spekulací o clech a jejich dopadech. Šéf americké centrální banky trhům přitížil, když opětovně přišel s komentářem, ve kterém varuje před inflačními riziky. Znovu mluvil o možnosti trvalejších dopadů cel na inflaci. Momentálně je Fed jako kdokoli jiný vystaven vysoké nejistotě a jeho taktikou je tak vyčkávání. To je určité zklamání pro trh, který do značné míry počítá s dalším snížením sazeb v červnu.

Na druhou stranu pozitivně je vnímán poslední postup v jednáních mezi USA a Japonskem - podle Donalda Trumpa je velký. Pokud se bude dařit uzavírat nové dohody a bránit návratu odložených "recipročních" cel, bude to samozřejmě jedině dobře. Příznivé také je, že motivaci dohodnout se mají všechny strany, včetně USA. V jejich případě jde o potlačení dopadu na ekonomiku a inflaci, ale také o to, že na dohody nemají mnoho času. Čína aktivně buduje koalici zemí, které se snaží získat na svou stranu a vylepšit tak svou pozici pro budoucí vyjednávání s USA. Spojené státy tak musejí činit totéž a údajně v jednáních chtějí tlačit další země, aby se od Číny obchodně odklonily.

Kdyby Trump nerozstřílel vztahy s celým světem, mohl mít koalici spojenců proti Číně skoro bez práce. Takto se ji bude snažit složitě budovat na základě vydírání cly a restrikcemi. Pozitivní je ale směr, kterým se nyní věci ubírají, tedy k menšímu riziku nesmyslných cel.

Evropským akciím se dopoledne nedaří, doznívá včerejší propad v zámoří a hlavní indexy odepisují několik desetin procenta. Nejhorší FTSE100 je půl procenta v záporu. Americké futures však naznačují korekci včerejška a růst asi o procento. Výnosy dluhopisů stoupají, v USA asi o 5 bps. Informace z Fedu jsou tedy znát, ale zatím nejde o nebezpečný vývoj. Eurodolar dnes zůstává v klidu u 1,1380. Zlato po dalším posunutí rekordu klesá pod 3315 USD.

Hlavní událostí dnes bude zasedání ECB. Předpokládáme snížení úrokových sazeb o 25 bps v reakci na nárůst negativních rizik pro ekonomiku. Svou roli hraje také silné euro. Samozřejmě i ECB čelí velké nejistotě, ale cla EU zatím nenaznačují velký tlak na růst inflace. Ceny bude naopak ovlivňovat směrem dolů očekávané přesměrování čínského zboží a právě také slabší ekonomika. I po dnešku bude mít banka prostor pro další uvolnění politiky a rétoricky si tuto možnost nechá otevřenou. Sledovat se kromě toho bude také index aktivity filadelfského Fedu a po závěru výsledky Netflixu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:03 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.0299 0.0305 25.0444 24.9847 CZK/USD 21.9975 0.2073 22.0600 21.9320 HUF/EUR 407.6805 0.0218 408.2738 407.2562 PLN/EUR 4.2855 0.1320 4.2898 4.2742

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.3051 -0.2775 8.3362 8.2908 JPY/EUR 162.3310 0.4785 162.6250 161.5617 JPY/USD 142.7010 0.6737 143.0630 141.6250

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8593 -0.1789 0.8618 0.8583 CHF/EUR 0.9295 0.2655 0.9318 0.9267 NOK/EUR 12.0008 -0.4071 12.0576 11.9863 SEK/EUR 11.0955 -0.1579 11.1481 11.0659 USD/EUR 1.1378 -0.1921 1.1409 1.1343

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5738 0.2484 1.5790 1.5681 CAD/USD 1.3878 0.1006 1.3896 1.3855