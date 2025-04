ECB pravděpodobně sníží sazby, Čína volá po jednotě proti USA a futures jsou smíšené

a dostaly nové cílové ceny od polského brokera. Evropská centrální banka dnes pravděpodobně sníží úrokové sazby, naproti tomu americký Fed bude podle slov jeho šéfa vyčkávat na dopad cel. Trump mezitím hlásí pokrok v jednáních s Japonskem, ale Čína volá po regionální jednotě proti americkému tlaku. WTO snižuje kvůli rostoucím clům svou globální prognózu. A Putin připravuje Rusko na návrat zahraničních investic po zrušení sankcí. Evropské futures jsou dnes smíšené.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,0 %, FTSE 100 -0,3 % a DAX +0,3 %.



Trigon Dom Maklerski zvyšuje cílovou cenu pro na 66,70 EUR z 61,30 EUR, doporučení drží na „hold“. Také zvýšil cílovou cenu pro na 1039 Kč z 975 Kč, ale snížil doporučení na „sell“.



Evropská centrální banka dnes s největší pravděpodobností znovu sníží úrokové sazby kvůli negativním dopadům cel Donalda Trumpa na ekonomický výhled. Kromě dneška investoři do konce roku očekávají minimálně další dva poklesy. Na druhé straně Atlantiku Jerome Powell včera uhasil naděje obchodníků na snížení sazeb v USA když řekl, že se Fed zaměřuje na zastavení růstu cen po clech, aby nespustily trvalou inflaci.



Trump řekl, že na jeho setkání s japonskou obchodní delegací bylo dosaženo „velkého pokroku“. Americký viceprezident JD Vance se dnes vydává na týdenní cestu do Itálie a Indie, dvou zemí, jejichž lídři touží uzavřít obchodní dohody.



Čínský prezident Si Ťin-pching naproti tomu vyzval k regionální jednotě proti americkému tlaku na omezení obchodních vztahů s Pekingem. Čína chce nejprve vidět řadu kroků ze strany administrativy prezidenta Donalda Trumpa, než bude s obchodními rozhovory souhlasit, včetně projevení většího respektu tím, že omezí pohrdavé poznámky členů jeho kabinetu. Mezi další podmínky patří konzistentnější postoj USA a ochota řešit obavy Číny ohledně amerických sankcí a Tchaj-wanu. Osud globální ekonomiky a finančních trhů závisí z velké části na tom, zda USA a Čína najdou způsob, jak se vyhnout vleklé obchodní válce. Naopak „v extrémním scénáři“ mohou být američtí investoři nuceni uvolnit přibližně 800 miliard dolarů z čínských akcií, odhaduje Goldman.



Světová obchodní organizace snížila svou prognózu obchodu se zbožím pro letošní rok kvůli rostoucím americkým clům a širší nejistotě, která dopadá na mezinárodní obchod. Nyní očekává, že objem světového obchodu se zbožím v roce 2025 poklesne o 0,2 %, což je téměř o tři procentní body méně, než by tomu bylo bez obchodní války vedené USA. Jde tak o dramatický obrat oproti očekávání na začátku roku. Nejvíce zasažen bude podle prognózy severoamerický obchod, zatímco Asie a Evropa budou i nadále zaznamenávat mírný růst. Než začnou platit některá cla, američtí spotřebitelé spěchají s nákupy zboží od elektroniky po auta.



Společnost na sdílené jízdy Lyft souhlasila s nákupem evropské aplikace pro taxislužbu Freenow za zhruba 175 milionů eur od a Mercedes-Benz, čímž se zavázala k první globální expanzi mimo USA a Kanadu. Freenow bude i nadále působit v devíti zemích a více než 150 městech po celém Irsku, Velké Británii, Německu, Řecku, Španělsku, Itálii, Polsku, Francii a Rakousku. Naproti tomu mnohem větší rival Lyftu, Uber, působí ve více než 70 zemích světa.



Zdá se, že američtí vyjednavači zmírnili požadavky na platby za pomoc Ukrajině. Po kole rozhovorů ve Washingtonu snížili minulý týden představitelé Trumpa svůj odhad pomoci, kterou USA poskytly Kyjevu od začátku ruské invaze v plném rozsahu, z 300 miliard na zhruba 100 miliard dolarů. Trumpova administrativa tlačí na Kyjev, aby uzavřel dohodu o sdílení jeho zisků z budoucích ukrajinských investičních projektů, včetně nerostných surovin a infrastruktury, jako kompenzaci za zbraně a další pomoc.



Rusko údajně požádalo USA, aby mu umožnily koupit si za miliardy dolarů zmrazených státních aktiv letadla , jakmile bude na Ukrajině příměří. Američtí zákonodárci odhadují ruský majetek v USA asi na 5 miliard dolarů. Celkem USA a jejich spojenci zmrazili asi 280 miliard dolarů, přičemž více než dvě třetiny jsou zablokovány v Evropské unii.



Vladimir Putin nařídil své vládě, aby vypracovala nový právní rámec pro společnosti, které chtějí investovat v Rusku. Jde o konkrétní znamení, že se Moskva připravuje na den, kdy budou sankce zrušeny a investice se vrátí. Nicméně společnosti, které se nakonec odhodlají a vrátí se, zde najdou velmi odlišný trh. "Během tří let, kdy jste nebyli na trhu, se vašeho podílu zmocnily čínské, turecké a indické společnosti," řekl Nabi Abdullaev, partner poradenské společnosti Control Risks v Londýně.