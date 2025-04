Obchodní válka a Powell rozdmýchávají zlatou horečku. Žlutý kov pokořil další rekord

Zlato se vyšplhalo na další historické maximum po varování šéfa Fedu Jeroma Powella o dopadech obchodní války. Cena zlata dnes rostla o 0,4 % na 3 357,78 dolarů za unci, než začala své zisky korigovat. Aktuálně klesá o 0,81 % na 317,41 USD.



Včera tento žlutý kov rostl o 3,5 %, což byl jeho největší jednodenní nárůst od března 2023, když dolar klesl na nové šestiměsíční minimum.







Zatímco se obchodníci potýkali s další salvou zpráv o clech, Powell zchladil jejich naděje, že Fed rychle zasáhne, a zdůraznil nepředvídatelnost cel. Když byl Powell na Ekonomickém klubu v Chicagu dotázán, zda centrální banka zasáhne, aby uklidnila trhy, řekl: „To zatím nevíme, a dokud to nebudeme vědět, nemůžeme dělat informovaná rozhodnutí.“ Jeho komentáře opět ukázaly, že úředníci se do změny základní úrokové sazby nehrnou.



Cena zlata letos vzrostla téměř o 28 %, čímž překonala 27% nárůst zaznamenaný v roce 2024, když eskalující obchodní válka vytváří obavy z možné globální recese. „Velkým tématem je nejistota,“ což zlatu prospívá, řekl Nicholas Frappell, globální šéf institucionálního trhu v ABC Refinery se sídlem v Sydney. „Nejistota ohledně rozsahu a šíře cel, nejistota ohledně strategického plánu americké administrativy a ohledně míry, do jaké budou obchodní partneři Ameriky reagovat.“



Zdroj: Bloomberg