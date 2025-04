Odklon od USA může trvat roky, myslí si stratég, který předpověděl konec výjimečnosti amerických aktiv

Podle stratéga, který načasoval odklon investorů od amerických aktiv téměř dokonale, bude odchod globálních investorů od amerických aktiv trvat roky, pokud bude Donald Trump pokračovat ve své obchodní politice. Vedoucí oddělení alokace aktiv společnosti Alain Bokobza zaujímal býčí postoj na americká aktiva až do září 2024, kdy začal varovat před objevením trhlin v této investiční tezi. V únoru výzvu zopakoval a varoval investory, aby snížili svou expozici vůči americkým akciím a dolaru. Od té doby se index S&P 500 propadl o 15 %, zatímco dolarový index o téměř 9 %.

„Již v září jsme klientům říkali, že ocenění v USA je znepokojující a že americké volby by mohly otevřít dveře méně pozitivnímu scénáři,“ řekl Bokobza v rozhovoru v Paříži. „Nová administrativa ve Washingtonu vytvořila velmi vysokou míru široké nejistoty. Tato velká rotace teprve začíná a může trvat několik let.“

Finanční dominance USA je podle něj zpochybňována, dolar a státní dluhopisy ztrácejí na atraktivitě. Americké akcie v letošním roce vykazují horší výkonnost než jejich globální protějšky, a to v důsledku obav, že americká obchodní politika a cla poškodí hospodářský růst a pomohou rozdmýchat inflaci.

Bokobza dodal, že USA byly po léta jediným místem, kde mohli investoři najít růst, a jejich akciové trhy byly oceněny na dokonalost, s velkou koncentrací v technologických akciích. Tyto společnosti však nyní trpí cly. Dodal, že dolar je již nějakou dobu nadhodnocený a zvrat může ještě pokračovat, dokud bude přetrvávat nejistota v obchodní politice. „V obdobích omezování rizika v posledních 20-30 let dolar rostl, protože byl vždy útočištěm. To jsem nyní nepozoroval,“ řekl Bokobza. „Riziková prémie uplatňovaná na všechna americká aktiva roste a to povede ke konci americké výjimečnosti.“

Od začátku roku se index S&P 500 téměř dostal na úroveň medvědího trhu - pokles o 20 % od vrcholu ke dnu - a poté se zotavil jen částečně poté, co Trump oznámil pozastavení uplatňování odvetných cel, s výjimkou čínských výrobků. Další výjimka na elektroniku a polovodiče byla investory vítána, ale omezení vývozu čipů do Číny dále zhoršilo náladu na technologických akciích.

Bokobza nevidí úlevu ani na straně měnové politiky. Neočekává, že by Federální rezervní systém v dohledné době zasáhl, a poznamenává, že centrální banka je v obtížné pozici. Je nepravděpodobné, že by se pohnula dříve než v červnu, jakmile se projeví dopad cel na hospodářský růst a inflaci, dodal.

Předseda Fedu Jerome Powell odolává tlaku administrativy, přičemž Trump stále častěji hovoří o potřebě snížit úrokové sazby. Zlato v úterý poprvé vzrostlo nad 3 500 dolarů za unci, protože se zvýšily obavy, že by Trump mohl Powella vyhodit. To nicméně Trump později popřel. Útok na nezávislost Fedu by trhy ještě více zneklidnil a změnil by oceňování rizikových amerických aktiv. „To by změnilo pravidla hry a tak daleko ještě nejsme,“ řekl Bokobza.

Stratég také vidí obnovenou poptávku po evropských akciích ze strany mezinárodních klientů. Portfolia byla natolik soustředěna do amerických aktiv, že investoři zapomněli na to, že v Evropě, Japonsku a Číně jsou také skvělé a levnější společnosti, řekl Bokobza. „V protekcionismu není vítěz a americká administrativa má problém dokázat, že její politika je pro zemi dobrá,“ řekl Bokobza a dodal, že některá aktiva budou trpět více než jiná. „Pokud se evropským akciím daří lépe a euro stoupá navzdory klesajícím úrokovým sazbám, znamená to, že se v Evropě něco děje,“ řekl.

Zdroj: Bloomberg