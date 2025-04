Trhy oceňují, že Trump měkne. Čína může spokojeně čekat na ústupky

Stejně jako včerejší americké obchodování se i to dnešní evropské nese ve velice pozitivním duchu. Index DAX si připisuje přes 3 procenta, u dalších hlavních indexů pak vidíme zhruba dvouprocentní nárůst. A výrazné zisky podle futures čekají opět Wall Street, až odpoledne znovu otevře.

Klíčové zprávy se točí, jak jinak, kolem americké politiky. Donald Trump po nedávném výpadu proti Fedu opět couvá, a to na více frontách. Jednak už nechce odvolávat Jeroma Powella z funkce a také chce jednat s Čínou a výrazně osekat vzájemná cla. V důsledku si polepšily také americké dluhopisy, jejichž výnosy na rozdíl od Evropy dnes míří dolů. A dolar posílil k euru, ačkoli své zisky při kurzu 1,1425 už stihl podstatně zmenšit. Zlato při obnoveném zájmu o riziko padá o dvě procenta.

Postupně jsme si ověřili, že Trumpovy bezhlavé útoky všemi směry nejsou součástí žádné brilantní strategie. Strategie naopak úplně chybí, ale konfrontace s realitou naštěstí ještě dokáže jeho kroky občas korigovat. Tak jako teď.

Těžko pochybovat, že nahrazení současného šéfa Fedu loajálním "snižovačem sazeb" by rozložilo dolar a vedlo k dalším výprodejům amerických aktiv. Trumpovi to možná došlo. A asi mu došlo i to, že zablokování obchodu s Čínou americká ekonomika – spotřebitelé i firmy – hodně pocítí. Je tedy třeba situaci deeskalovat a zamířit k jednání.

Čína je nyní tou stranou, která má čas, může pokračovat v budování vztahů s dalšími zeměmi postiženými cly, vystupovat jako obhájce volného obchodu a pravidel a samozřejmě čekat, jaké další ústupky americká strana učiní. Příslib, že Trump bude při jednáních "milý" a cla mohou klesnout, už samozřejmě nestačí. Když USA chtějí dát Rusku za nic kus Ukrajiny a zrušení sankcí, proč si neříct třeba o konec podpory Taiwanu nebo zrušení restrikcí na technologie? Protože evidence dopadů na americkou ekonomiku bude přibývat, a protože Američané jsou na to extrémně citliví, bude i Trump na Čínu čím dál „milejší“.

Co se týče dalších událostí, dnešní PMI z Evropy nejsou dohromady špatné. Situace ve službách se sice zhoršila výrazněji, ale průmysl se podle průzkumů naopak drží lépe, než se čekalo. Další na programu budou komentáře z Fedu a průběžné výsledky – reportují například , nebo Newmont. Velké techy nás čekají až zítra.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:42 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.0303 -0.1763 25.1008 25.0145 CZK/USD 21.8940 -0.6760 22.1735 21.8820 HUF/EUR 408.5973 0.0189 409.1685 407.7464 PLN/EUR 4.2923 0.1615 4.2971 4.2797

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.3319 0.1677 8.3426 8.2690 JPY/EUR 162.0075 0.0333 162.3200 161.2459 JPY/USD 141.7005 -0.4535 143.2000 141.5370

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8574 0.3077 0.8579 0.8539 CHF/EUR 0.9379 0.3129 0.9384 0.9351 NOK/EUR 11.8679 0.1139 11.8743 11.7873 SEK/EUR 10.9282 0.0243 10.9594 10.8751 USD/EUR 1.1432 0.4631 1.1442 1.1308

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5589 -0.6532 1.5751 1.5564 CAD/USD 1.3804 -0.1259 1.3861 1.3798