Systém penzí byl za 1. čtvrtletí ve schodku 11,7 mld Kč, deficit klesl

Systém důchodového pojištění skončil za první čtvrtletí ve schodku 11,7 miliardy korun. Ve srovnání se stejným obdobím loňska a předloňska je deficit méně než poloviční. Od roku 2013 je ale čtvrtý nejvyšší. Příjmy za první kvartál byly dosud největší, činily téměř 169,1 miliardy korun. Výdaje na penze a správu dosáhly asi 180,8 miliardy korun, byly zhruba o 1,4 miliardy korun nižší než před rokem. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo ministerstvo financí.



Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplácela na konci loňska 2,37 milionu starobních, 415.600 invalidních a 65.300 vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů. Průměrná starobní penze činila 20.680 korun. Další desetitisíce důchodů poskytovaly důchodové systémy resortů obrany, vnitra a spravedlnosti. Jejich penze jsou vyšší. Důchody se zvýšily naposledy letos od ledna. Starobní penze vzrostla v průměru o 358 korun.



Na odvodech se za první čtvrtletí vybralo téměř 169,1 miliardy. Je to o 10,3 miliardy korun víc než před rokem. Do penzí putovalo skoro 179,1 miliardy, je to zhruba o 1,5 miliardy méně než za loňský první kvartál. Výdaje na správu jsou naopak asi o 100 milionů korun vyšší, činily teď 1,73 miliardy korun.



Schodek za první tři měsíce dosáhl 11,7 miliardy korun. Loni činil 23,4 miliardy korun a předloni 25,7 miliardy. Jen o něco málo vyšší než letos byl propad v roce 2013 na konci tehdejší ekonomické krize, blížil se 11,8 miliardy korun. Odvedené pojistné bylo ale proti nynější sumě méně než poloviční. Firmy, zaměstnanci a někteří živnostníci tehdy poslali státu 80,5 miliardy korun. V černých číslech systém důchodového pojištění za první čtvrtletí od roku 2013 nebyl ani jednou. Nejnižší schodek zaznamenal v roce 2019 na vrcholu konjunktury, byl 0,6 miliardy v minusu.



Výdaje se v minulých letech výrazně zvedly po zavedení bonusu za dítě a po mimořádných valorizacích, které dorovnávaly inflaci. Ke snížení schodků přispívá teď vedle ekonomického oživení zpomalení pravidelného navyšování penzí, podle zákona se má přidávat znovu o třetinu místo poloviny růstu reálných mezd. Zpřísnila se také pravidla pro předčasný důchod. Podle vlády by růst vydané sumy měla brzdit důchodová reforma, která platí od letoška. Výpočet nových důchodů se začíná postupně snižovat. Výplaty naopak zvedá třeba minimální penze ve výši 20 procent průměrné mzdy.