Investice do USA od Trumpova nástupu přesáhly pět bilionů, zavázaly se Apple, Nvidia, Softbank nebo Oracle

Investice ve Spojených státech od lednového nástupu prezidenta Donalda Trumpa do úřadu přesáhly pět bilionů dolarů (110 bilionů Kč) a vytvoří zhruba 451.000 pracovních míst. Uvedl to server Fox Business, který se opírá o analýzu firemních oznámení a zpráv expertů z jednotlivých odvětví. Jde o investice od amerických i zahraničních společností. Trump se snaží lákat zahraniční firmy i zaváděním cel.



Mezi největší firmy, které se rozhodly investovat v USA, patří , , Softbank, či OpenAI. Poslední tři investují celkem 500 miliard dolarů do největšího projektu infrastruktury pro umělou inteligenci (AI) v historii, uvádí Bílý dům.



Od 20. ledna, kdy Trump složil přísahu, tak různá průmyslová odvětví ve Spojených státech získala prostřednictvím domácích a zahraničních investic ze čtyř zemí celkem asi 5,2 bilionu dolarů. Samotný projekt infrastruktury pro AI financovaný společnostmi Softbank, a OpenAI spolu s investicí 500 miliard USD od výrobce čipů by měly vytvořit skoro polovinu z nově vytvořených pracovních míst.



Investice ze soukromého sektoru směřují také do farmaceutického průmyslu a do energetiky. Například jihokorejská automobilka Hyundai se zavázala investovat 21 miliard dolarů, což by mělo samo o sobě vytvořit zhruba 100.000 pracovních míst. Celkově už soukromý sektor investoval do amerických podniků více než 1,8 bilionu dolarů.



Zahraniční investice od Trumpova nástupu do úřadu tvoří více než polovinu celkových investic v USA - zhruba 3,3 bilionu dolarů. Zahraniční investice do amerického průmyslu pocházejí ze Spojených arabských emirátů (SAE), Japonska, Saúdské Arábie a z Indie. Mezi těmito zeměmi nejvíce investují Spojené arabské emiráty, které se v březnu zavázaly k investičnímu rámci v objemu 1,4 bilionu dolarů zaměřenému na průmyslová odvětví v USA na období deseti let.



Mezi další země, které avizovaly investice do amerických produktů a průmyslových odvětví, patří Japonsko. To se zavázalo investovat jeden bilion dolarů. Dále je to Saúdská Arábie se závazkem investic za 600 miliard dolarů a Indie s částkou 310 miliard dolarů.



"Ekonomická agenda prezidenta Donalda Trumpa inspiruje firmy k investicím v Americe," řekl Alex Pfeiffer z tiskového oddělení Bílého domu. "Statisíce dobře placených pracovních míst už byly oznámeny a další jsou na cestě," dodal. Zájem o investice v USA podle něj podporují prezidentovy nízké daně, nízká regulace a politika America First (Amerika na prvním místě).



Bývalý americký prezident Joe Biden loni v listopadu naznačil, že jeho administrativa zajistila od soukromého sektoru investice zhruba za jeden bilion dolarů, uvedl v tiskové zprávě Bílý dům. Loni v listopadu se v USA konaly prezidentské volby, v nichž Trump coby kandidát Republikánské strany zvítězil nad Kamalou Harrisovou z Demokratické strany. Biden, také z Demokratické strany, kandidaturu na druhé funkční období loni v létě vzdal.