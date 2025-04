OpenAI by měla zájem o prohlížeč Chrome, pokud by Google byl nucen ho prodat

Americká společnost OpenAI, která stojí za chatovacím robotem ChatGPT, by měla zájem o webový prohlížeč Chrome, pokud by jeho současný majitel, společnost , byl donucen ho prodat. Při slyšení u antimonopolního soudu ve Washingtonu to řekl šéf produktové divize ChatGPT Nick Turley, uvedla agentura Reuters.Americké ministerstvo spravedlnosti požaduje, aby přijal dalekosáhlá opatření k obnovení konkurence ve vyhledávání. Soudce, který na proces dohlíží, loni došel k závěru, že má monopol v internetovém vyhledávání a souvisejících reklamách. zatím prohlížeč Chome k prodeji nenabídl a odvolal se proti rozhodnutí, že má monopol.Turley před soudem vystoupil jako svědek vlády. Uvedl, že odmítl nabídku OpenAI na využití své vyhledávací technologie v ChatGPT. OpenAI se obrátila na , když měla problémy s vlastním poskytovatelem. Jeho jméno neuvedla. ChatGPT využívá technologii vyhledávače Bing od společnosti .V e-mailu OpenAI určeném Googlu, který byl předložen u soudu, OpenAI napsala, že věří, že kdyby měla více partnerů, zvláště pak rozhraní k programování aplikací (API) od Googlu, umožnilo by to firmě poskytovat uživatelům lepší produkt . ale žádost o spolupráci odmítl a zdůvodnil to tím, že by se do toho zapojilo příliš mnoho konkurentů. OpenAI nyní s Googlem nespolupracuje.Turley dodal, že pokud by musel sdílet svá vyhledávací data s jinými firmami, jak navrhuje ministerstvo spravedlnosti, výrazně by to pomohlo při zlepšování ChatGPT a celkově by to podpořilo větší konkurenci na trhu. Vyhledávání je důležitou součástí služby ChatGPT a firma je podle Turleye zatím roky vzdálena od svého cíle, aby byla schopna používat vlastní technologii vyhledávání k zodpovězení 80 procent dotazů.