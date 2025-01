Meta dosáhla rekordního kvartálního zisku, cloudový byznys Microsoftu zpomaluje, Tesla zklamala a Fed nechává sazby beze změny

České sazby by se mohly ve druhé polovině roku 2025 dostat na 3,5 %, říká viceguvernér ČNB Frait. podal žádost o ekologické schválení pro dva fotovoltaické parky v uhelném dole Tušimice. Moneta zítra zveřejní výsledky za čtvrté čtvrtletí 2024, očekává se meziroční nárůst čistého zisku o 20 % na 1,48 miliardy Kč. Fed ponechal základní úrokovou sazbu v rozmezí 5,25–5,5 %. Meta dosáhla ve čtvrtém čtvrtletí tržeb 48,39 miliardy dolarů a čistého zisku 20,8 miliardy dolarů. vykázal zpomalení růstu cloudového byznysu, což vedlo k poklesu akcií o 5 %. Akcie vzrostly o 13 % po překonání odhadů analytiků. reportovala nižší než očekávaný zisk na akcii i tržby. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaum neočekává, že Trump oznámí 25% cla na mexické zboží. Dnešní futures jsou v zeleném.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,4 %, FTSE 100 +0,0 % a DAX +0,1 %.



České sazby by se mohly ve 2. pololetí roky 2025 dostat na 3,5 %, říká viceguvernér ČNB Frait.



ČEZ podal žádost o ekologické schválení u EIA pro dva fotovoltaické parky o výkonu 102 MW a 53 MW v uhelném dole Tušimice.



Moneta dostala od místního brokera cílovou cenu 138,40 Kč a doporučení držet.



Moneta zítra ráno zveřejní výsledky za čtvrté čtvrtletí 2024. Očekává se, že čistý zisk vzroste meziročně o 20 % na 1,48 miliardy Kč, hlavně díky vyšším základním příjmům. Čistý úrokový výnos by měl být vyšší o 9 % ve výši 2,37 miliardy Kč, především díky nižším nákladům na financování. Příjmy z poplatků by měly vzrůst o 16,9 % na 775 milionů Kč díky růstu distribuce produktů třetích stran. Celkové náklady by měly být meziročně nižší o 2,1 % na úrovni 1,51 miliardy Kč, což by vedlo k poklesu poměru nákladů k příjmům na 45 %. Očekává se, že náklady na riziko dosáhnou 110 milionů Kč. Klíčovým bodem pro investory bude vývoj čistého úrokového výnosu, budoucí trendy marží a střednědobé cíle banky. Banka by měla představit návrh dividendy za rok 2024, přičemž střednědobý výplatní poměr je 90 %. Díky silné kapitálové pozici (CAR 19,3 % ke 3Q24) si banka může dovolit vyplatit více zisku ve formě dividend. Očekává se výplata dividendy 10 Kč na akcii za rok 2024.



Americká centrální banka Fed na svém zasedání 29. ledna 2025 rozhodla ponechat základní úrokovou sazbu v rozmezí 5,25–5,5 procenta. Tento krok byl v souladu s očekáváním trhu a reflektuje opatrný přístup centrální banky ke snižování inflace, kterou Fed znovu označil za zvýšenou. Nejnovější ukazatele podle Fedu signalizují, že ekonomická aktivita ve Spojených státech pokračuje v solidním růstu, zatímco inflace zůstává poněkud zvýšená. "Vzhledem k tomu, že je naše (měnová) politika mnohem méně restriktivní než dříve a že ekonomika zůstává silná, není potřeba s úpravou naší politiky spěchat," uvedl šéf Fedu Jerome Powell na tiskové konferenci po zveřejnění rozhodnutí o nastavení úrokových sazeb. Sázky trhů nyní připisují zhruba 12% pravděpodobnost tomu, že Fed letos sazby již nesníží, 31% pravděpodobnost je připisována snížení o 25 bps. Obecně se předpokládá případný pohyb sazeb ve druhé polovině roku.



Meta, provozovatel sociální sítě , Instagramu nebo WhattsAppu, v posledním loňském čtvrtletí dosáhla celkových tržeb 48,39 miliardy dolarů a velice silného zisku na akcii 8,02 dolaru. Meta zvýšila ve čtvrtém čtvrtletí čistý zisk téměř o polovinu na 20,8 miliardy dolarů (přes 500 miliard Kč), tržby meziročně vzrostly o 21 procent. V celém loňském roce Meta zvýšila čistý zisk o 69 procent na 62,4 miliardy dolarů. Její celoroční tržby vzrostly o 22 procent na 164,5 miliardy dolarů. Denní průměrný počet aktivních uživatelů ve kvartálu dosáhl 3,35 miliardy a předčil tak očekávání Wall Street u čísla 3,32.



To byla ta lepší část zpráv. Z druhé strany přišel výhled. Meta v letošním prvním čtvrtletí očekává tržby v rozmezí od 39,5 do 41,8 miliardy dolarů. To by odpovídalo meziročnímu růstu o osm až 15 procent. Konsensuálním očekáváním trhů je ale 41,7 miliardy dolarů a akcie na této zprávě nejprve zamířily do ztráty až kolem 5 procent. Kartu následně postupně obracela slova Marka Zuckerberga, který během konferenčního hovoru k výsledkům obavy investorů postupně rozptyloval a výhled vylepšil odhadem vývoje cen nebo aktivity uživatelů. Reakcí trhu byla otočka akcií z minus 5 na zhruba plus 5 procent.



Gigant předstoupil před investory s výsledky za poslední loňské čtvrtletí. Z nich si trh vytáhl zejména zpomalení růstu cloudového byznysu a v souladu s aktuálním módem nepromíjení vůči růstovému zaváhání v čemkoli kolem AI akcie zamířily v aftermarketu dolů. Cloudový byznys vykázal 31% růst tržeb ve srovnání s 34% růstem v předchozím třetím loňském čtvrtletí, což si trhy vyložily nemilosrdně jako „bacha, začíná to chladnout“.



Co na tom, že celkové příjmy za jeho fiskální druhé čtvrtletí meziročně poskočily o 12 % na bezmála 70 miliard dolarů (69,6) a zisk dosáhl 3,23 dolaru na akcii, když trh čekal dle konsensu Bloomberg čísla 68,9 mld. USD a 3,12 USD. Bezprostřední reakcí trhu byl pokles akcií o zhruba 5 %. Firma je brána jako lídr v komercializaci AI díky partnerství s Open AI, například skrze Copilot. Po ruchu kolem levného čínského řešení DeepSeek z úvodu týdne trh nyní jakékoli zaváhání v AI oblasti nepromíjí.



Akcie v aftermarketu bezprostředně rostly o 13 % poté, co firma předčila odhady analytiků výhledem. Příjmy 17,55 mld. USD při konsensu 17,54 mld. USD, celoroční tržby očekává očištěny o pohyb měn meziročně +5 % při konsensu +4,81 %.



Tesla reportovala za 4Q upravený zisk na akcii 73c. Jde sice o zlepšení proti loňským 71c, nicméně trh byl nastaven na laťku 75c. Obdobně se vyvíjely i tržby – přes 2,1% meziroční nárůst na 25,71 mld. USD trh očekával 27,21 mld. USD. Hrubá marže dokonce meziročně klesla na 16,3 % ze 17,6 %, přičemž analytici chtěli vidět naopak růst na 18,9 %. Světlým bodem bylo volné cash flow, které kleslo na 2,03 mld. USD, když trh očekával pokles až na 1,75 mld. USD.



Donald Trump vybral do své administrativy tři velmi kontroverzní politiky. Robert F. Kennedy Jr., který čelí kritice za své dřívější výroky proti vakcínám a další extrémní názory, má stát v čele zdravotnictví. Pete Hegseth, bývalý televizní moderátor, se navzdory řadě kontroverzí stal ministrem obrany. A Tulsi Gabbard, bývalá kongresmanka, známá svými výroky na podporu Vladimira Putina a tajnou návštěvou Bašára Asada, byla nominována na nejvyšší zpravodajskou funkci. Trumpův syn, Donald Trump Jr., varoval před politickými odvetami proti republikánům, kteří by hlasovali proti ní. Nová administrativa také propouští demokratické členy z míst ve vlivných agenturách, což může být v rozporu s federálním zákonem.



Dceřinná společnost zaměřená na alternativní investice se čím dál více zaměřuje na investice do skladů nákupem portfolia logistických budov od Blackstone za téměř 300 milionů dolarů. Banka se také spojila s realitní firmou se sídlem v Dallasu, aby získala 21 budov v Las Vegas, Dallasu, Cincinnati a částech Pensylvánie. Nemovitosti mají celkovou plochu zhruba 2,1 milionu čtverečních stop a jsou z 92 % pronajaty 68 nájemcům, včetně Amazonu a Red Bullu. Sklady v blízkosti populačních center jsou čím dál důležitější, protože zákazníci v USA nakupují stále více položek online a očekávají, že jejich produkty budou doručeny rychle. Zároveň je čím dál složitější tato zařízení budovat „na poslední míli“, protože místní obyvatelé si často stěžují na kamionovou dopravu a znečištění.



Bank of Canada snížila úrokové sazby o čtvrt procentního bodu, ale také přestala vydávat výhled na další úpravy sazeb. Proč? Trumpovy hrozby cly vůči nejbližšímu spojenci Ameriky výhled zatemňují. Pokud by žádná cla neexistovala, ekonomický růst v Kanadě by se nadále zrychloval, zatímco inflace by se držela blízko 2% cíle, uvedla centrální banka. "Pokud by však byla uvalena široká a významná cla, odolnost kanadské ekonomiky by byla podrobena testu," uvedla centrální banka v prohlášení. Kanada přislíbila Americe odvetu.



Mexická prezidentka Claudia Sheinbaum odpověděla na otázku, zda Mexiko očekává, že Trump 1. února oznámí 25% cla na mexické zboží. „Neočekáváme, že se to stane,“ řekla. "Ale pokud ano, máme svůj plán." Očekávání před datem, které Trump vybral jako možný termín pro zavedení takových cel, rostou. Tyto kroky by mohly ohrozit obchod za téměř 800 miliard dolarů mezi oběma zeměmi ročně a zpochybnit ochranu, kterou nabízí dohoda o volném obchodu mezi USA, Mexikem a Kanadou, kterou Trump podepsal v roce 2020.



Nigérijský dovoz benzinu míří na osmileté minimum, protože nová megarafinerie země vytlačuje zahraniční dodavatele a posiluje nezávislost tohoto afrického národa na palivech. Zásilky do země se během 1. až 24. ledna pohybovaly kolem 110 000 barelů denně, uvádí údaje shromážděné agenturou Bloomberg z analytické společnosti Vortexa. Pokud by toto tempo pokračovalo i po zbytek měsíce, dovozy do země (z nichž většina pochází z Evropy) by dosáhly nejnižší hodnoty od roku 2017. „Velká část zpomalení dovozu benzinu do Nigérie je způsobena nárůstem rafinérie Dangote,“ uvedla analytička Vortexy Samantha Hartke. "Severozápadní Evropa bude muset najít alternativní cíle pro své zásoby benzínu."



Pokud by OpenAI byla kótovaná společnost, bylo by pondělí pro její akcie velmi špatným dnem, píše Liam Denning v Bloomberg Opinion. Ale generální ředitel Sam Altman je shodou okolností také předsedou další, méně známé společnosti, která je kótována na burze - vývojáře malých jaderných modulárních reaktorů, neboli SMR, s názvem Oklo. A pondělí, píše Denning, bylo pro tyto akcie velmi špatným dnem.