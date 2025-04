Francouzská EDF doplnila rozklad u ÚOHS týkající se jaderného tendru

Francouzská společnost EDF, která se ucházela o zakázku na výstavbu dvou bloků jaderné elektrárny Dukovany, doplnila rozklad proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) o další připomínku. Firma to uvedla v tiskovém prohlášení. ÚOHS rozhodl, že jaderný tendr byl v pořádku, posuzoval jej na podnět společnosti EDF a americké firmy Westinghouse a připomínky obou zamítl. Westinghouse v únoru rozklad stáhl, rozklad EDF nyní posuzuje předseda ÚOHS Petr Mlsna. Do vydání pravomocného rozhodnutí nelze podepsat smlouvu s vybraným dodavatelem, korejskou společností KHNP.



"Doplnění se týká existence nové skutečnosti v podobě uzavření globální dohody o narovnání mezi americkou společností Westinghouse a jihokorejskými společnostmi KEPCO a KHNP, jejímž předmětem je vyřešení sporu týkajícího se práv duševního vlastnictví společnosti Westinghouse k technologii, kterou společnost KHNP nabídla v rámci zadávacího řízení. Tato dohoda implikuje, že v době podání nabídek nemusela mít společnost KHNP zajištěna potřebná práva duševního vlastnictví, což vyvolává pochyby o dodržení podmínek výběrového řízení," uvedla firma v prohlášení.



Mluvčí ÚOHS Martin Švanda ČTK potvrdil, že úřad vyjádření obdržel. "Správní řízení o rozkladu stále probíhá, prodlužuje jej zejména doručování písemností preferovanému dodavateli do Jižní Koreje prostřednictvím tradičních poštovních služeb," doplnil ke stavu řízení Švanda.



EDF i Westinghouse podaly námitky proti výběru konkurenční firmy v soutěži v závěru loňského srpna. Zpochybňovaly oprávnění korejské firmy používat nabízenou technologii a transparentnost řízení. Francouzská firma konkrétně uváděla, že byla porušena nařízení o zahraničních subvencích, obě firmy také označily za nezákonný postup zadavatele, který podle nich mimo jiné nedodržel základní zásady zadávání veřejných zakázek zejména v souvislosti s výběrem preferovaného dodavatele.



ÚOHS námitky zamítl, obě společnosti podaly rozklad k předsedovi úřadu Petru Mlsnovi. Westinghouse v únoru své připomínky i rozklad stáhl. Až do pravomocného rozhodnutí o rozkladu EDF nesmí společnost jako zadavatel veřejné zakázky s korejským vítězem tendru podepsat smlouvu.



Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech jsou při současných cenách 400 miliard korun. V příštích třech až pěti letech by měl podle rozhodnutí vlády s Korejci jednat také o opci na výstavbu dalších dvou bloků v Temelíně.