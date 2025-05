Čínské firmy obcházejí americká cla manipulací s fakturami, upozornil FT

Některé čínské firmy se potom registrují jako takzvaní zahraniční dovozci, čímž se formálně staví do role plátce cla, ale americké úřady pak těžko vymáhají případné sankce. Podle několika amerických podnikatelů oslovených FT jim čínští dodavatelé výslovně nabízeli manipulaci s fakturačními údaji, aby mohli cla obejít.Některým firmám bylo řečeno, že nemají očekávat žádné účty za dovoz s tím, že dodavatel vše zařídí. Aaron Rubin, který vlastní logistickou společnost ShipHero a distributora vybavení pro bojová umění 93 Brand, uvedl, že tato praxe v podstatě zastavila jeho podnikání. "Nemohu si dovolit platit 175procentní clo, pokud ho nebude platit konkurence, nikdo si mé (dražší) zboží nekoupí," řekl FT.Majitel kalifornského výrobce potravin, který si nepřál být jmenován, uvedl, že jeden čínský dodavatel mu nabídl, že upraví údaje na fakturách, aby mu pomohl vyhnout se clům krátce poté, co je Trump výrazně zvýšil. "Mám na výběr - buď propustím svůj tým, nebo se připojím k podvodu," řekl majitel.Republikánský senátor Bill Cassidy v této souvislosti připravuje návrh zákona na zlepšení kontroly dovozních toků z Číny. Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost v reakci uvedlo, že k vymáhání celních opatření využívá dostupné právní nástroje, technologie a operativní postupy a hodlá uplatňovat nejpřísnější možné postihy.Čínské firmy kromě manipulace s cenou využívají i obcházení cel přes třetí země nebo zakládání fiktivních společností. K problematice se vyjádřil také konzervativní think-tank Heritage Foundation, který stojí za manifestem Project 2025 obsahujícím řadu návrhů, které Trumpova administrativa uvádí do praxe. V novém dokumentu navrhuje, aby Spojené státy požadovaly buď výrazné hotovostní zálohy, nebo registraci dostatečných aktiv na americkém území u všech zahraničních dovozců.Spojené státy v tuto chvíli uplatňují 145procentní cla na dovoz z Číny. Vedle toho zavedly i plošné desetiprocentní clo na dovoz většiny produktů z většiny zemí světa. Dočasnou výjimku nedávno dostala elektronika, například chytré telefony a laptopy. Spojené státy však chystají zvláštní clo právě na elektroniku a čipy.