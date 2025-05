Nepředvídatelný Trump? Euro se může stát protiváhou dolaru, soudí šéfka ECB

Nepředvídatelná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa nabízí jedinečnou příležitost k posílení mezinárodní role eura. Euro by se mohlo stát životaschopnou alternativou k dolaru a měnový blok by tak mohl více využívat výsad, které byly dosud vyhrazeny Spojeným státům. Uvedla to prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová na dnešní přednášce v Berlíně.



Pokud vlády jednotlivých zemí dokážou vyřešit problémy, které dlouho omezovaly hospodářský potenciál Evropské unie, mohly by být odměněny nižšími výpůjčními náklady a také ochranou před výkyvy měny a sankcemi. Je potřeba hlavně posílit finanční a bezpečnostní architekturu bloku, dodala Lagardeová.



Globální investory v posledních měsících znervózňuje nevyzpytatelná hospodářská politika Spojených států, a snižovali tak své napojení na dolarová aktiva. Mnozí ale nenašli přímou alternativu k dolarovým aktivům a nakupovali zlato.



Globální role eura několik desetiletí stagnuje, protože finanční instituce Evropské unie zůstávají nedokončené a vlády neprojevují přílišnou ochotu pustit se do větší integrace. Současné změny podle Lagardeové vytváří prostor pro "globální okamžik eura". Svůj vliv však nezíská euro standardně, ale bude si ho muset zasloužit. A k tomu Evropa podle Lagardeové potřebuje hlubší a likvidnější kapitálový trh, musí posílit své právní základy a podpořit závazek k otevřenému obchodu bezpečnostními schopnostmi.



Role dolaru již několik let klesá. Americká měna nyní tvoří 58 procent mezinárodních rezerv, což je nejméně za poslední desetiletí. Ale stále je to výrazně více, než podíl eura, který činí 20 procent.



Posílení mezinárodní role eura musí být spojeno s větší vojenskou silou, dodala Lagardeová. Podle ní investoři, zejména ti institucionální, hledají nejen ekonomickou stabilitu, ale i geopolitickou jistotu, a proto upřednostňují aktiva zemí, které jsou spolehlivými bezpečnostními partnery a mají schopnost dostát svým závazkům i pomocí vojenské síly.



Evropa by také měla učinit euro měnou, kterou si budou vybírat podniky při fakturaci v rámci mezinárodního obchodu. To by mohlo být podpořeno uzavřením nových obchodních dohod, posílením přeshraničních plateb a dohodami o likviditě s ECB.



Naléhavější však podle Lagardeové může být reforma domácí ekonomiky. Kapitálový trh eurozóny je stále roztříštěný, neefektivní a chybí mu skutečně likvidní, široce dostupná bezpečná aktiva, o které by investoři mohli mít ve velkém zájem.



Chybí také společné financování, které by mohlo poskytnout základ pro to, aby Evropa postupně zvýšila nabídku bezpečných aktiv. Společné půjčky zůstávají pro některé důležité země eurozóny tabu, zejména pro Německo, které se obává, že by jeho daňoví poplatníci mohli nakonec platit za fiskální nezodpovědnost ostatních.