Rozbřesk: Americká cla na EU se odkládají. Eurodolar spokojen

V pátek trhy rozvířila zpráva o tom, že Donald Trump není spokojen s vývojem obchodních rozhovorů s EU a pohrozil plošným clem ve výši 50 % na dovoz veškerého zboží z EU od 1. června.



Z jednání nebylo příliš jasné, jaké jsou přesně požadavky americké protistrany. Zdá se však, že Donald Trump je přesvědčen, že Evropa brání vstupu amerických výrobků na trh kombinací vyšších cel a daně z přidané hodnoty. Tento argument věcně nedává velký smysl, protože, jak upozorňuje EU, rozdíl ve vzájemné celní zátěži je zhruba 1procentní bod a evropské DPH zhruba odpovídá americké dani z obratu. A tomu odpovídá nízká ochota evropské strany dělat Donaldu Trumpovi velké ústupky.



Jedním z cílů Donalda Trumpa mohlo být v obchodní politice rozdělit EU (ve stylu Vladimira Putina) a vyjednávat pak individuálně s jednotlivými členskými zeměmi. Zdá se, že zatím se však děje pravý opak a evropské země si zatím dávají pozor, aby reagovaly jednotně. Není tedy vyloučené, že z oboustranné neústupnosti nebude rychlá cesta ven. Již o víkendu však Donald Trump nabídl EU, že jednání nakonec prodlouží.



Vzájemná 50% cla už by byla již skutečně velmi vysoká, a kromě viditelných přímých obchodních dopadů by zásadně zvýšila nejistotu. Pokud by však podobně jako v případě Číny došlo k brzkému snížení, nemusely by “škody” v našich odhadech výrazně narůstat. Delší platnost 50% cel by však byla pro celou evropskou ekonomiku včetně Česka výrazným zásahem. Podle prvních propočtů bychom kumulativní odhady negativních dopadů na českou ekonomiku byli nuceni zvýšit z dnešních cca 1 % HDP pravděpodobně minimálně na 2,5-3 % HDP (za roky 2025 a 2026). Vzhledem k dobrému startu do roku 2025 by Česko sice mohlo i v tomto extrémnějším scénáři “těsně” uniknout recesi, nejistota spojená s odhady dopadů takto výrazné obchodní eskalace je však ohromná.



TRHY



Koruna



Koruně se líbí další ztráty amerického dolaru a tlak globálních trhů na fiskální zodpovědnost. Měnový pár bez výraznějších domácích impulsů posílil pod 24,90 EUR/CZK. Zdá se, že v tuto chvíli ani hrozba vyšších cel ze strany Donalda Trumpa koruně nevadí.



Eurodolar



Páteční výhrůžky amerického prezidenta Trumpa vůči EU (o tom, že obchodní rozhovory nikam nevedou a USA uvalí na unijní zboží 50procentní clo) splnily svůj účel a vyprodukovaly víkendový telefonát na trase Brusel-Washington. Podle šéfky komise EU Von der Leyenové je unie nyní připravena jednat rychle a rozhodně, což euro ocenilo posunem nad 1,14. Rozhovory mají být údajně dokončeny až do 9. července.



Jinak začátek týdne by se mohl nést v klidnějším duchu, neboť v USA je dnes svátek. Eurodolar však musí sledovat i vývoj japonského yenu, který spolu s pokračujícím výprodejem dlouhých vládních dluhopisů zpevňuje.