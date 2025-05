Rozbřesk: Růst v eurozóně: španělská euforie, německý útlum

Zpřesněný odhady růstu HDP v eurozóně přinesl lehkou negativní revizi na mezikvartálních +0,3 % v prvním čtvrtletí. To není žádná tragédie, jde nicméně o staré číslo, jež nebere v potaz překotný vývoj obchodních válek a dopady amerických celních tarifů. Za jedním agregátním číslem se však skrývá rozdílná růstová dynamika napříč ekonomikou EMU.



Post-pandemickým růstovým premiantem zůstává v rámci velké evropské čtyřky jednoznačně Španělsko. Tomu se dařilo i na začátku letošního roku, když ekonomika přidala k dobru solidních 0,6 %, zejména díky rostoucímu sektoru služeb. Sázka na služby navíc omezuje expozici celé ekonomiky vůči americkým celním tarifům. Podstatně méně se naopak dařilo Francii (+0,1 %) a také Německu (0,2 %), které se sice vrátilo k mírnému růstu, ale v rámci evropských zemích zůstává stále nemocným mužem. Jde navíc o ekonomiku, která je nejvíce zranitelná vůči rostoucí míře protekcionismu ze strany Spojených států, což limituje její bezprostřední růstové vyhlídky.



Přestože Donald Trump v tomto týdnu fakticky kapituloval v obchodní válce s Čínou, ekonomická škoda už byla napáchána, především kvůli vysoké míře nejistoty. A zásadní otázkou nyní je, jak vysoké nakonec budou americké celní sazby vůči EU. Máme za to, že po 90denní pauze nebudou “reciproční” cla činit slibovaných 20 %, ale v průměru okolo 15 %. To je nárůst oproti před-trumpovským časům, z pohledu růstové dynamiky to ale znamená revizi „pouze“ v řádu nižších desítek procentního bodu v letech 2025-2026.



Jinak řečeno, v základním scénáři počítáme s relativně mírným dopadem obchodních válek a za celý rok 2025 odhadujeme růst HDP v eurozóně na úrovni 0,9 %. To je stále pod potenciálem, na který se zřejmě nedostaneme ani v příštím roce. Stejně jako v prvním čtvrtletí pak platí, že i za celý rok kalkulujeme s viditelnými růstovými rozdíly mezi velkými státy eurozóny. Zatímco v případě Španělska odhadujeme letošní růst HDP o 2,3 %, Německo bude již šestý rok v řadě čelit přibližné stagnaci.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna setrvává bez větších výkyvů na svém, tedy v těsné blízkosti 24,90 EUR/CZK. Dnes bude zveřejněn zápis z květnového zasedání ČNB, na kterém centrální banka sáhla ke snížení základní úrokové sazby na 3,5 %. Trhy bude zajímat hlavně postoj bankovní rady směrem k dalšímu snižování úrokových sazeb, resp. debata o tzv. neutrální sazbě. Stejně tak bude zajímavé sledovat, jak jednotliví členové vnímají Trumpův šok, zda spíše ve směru desinflačního, nebo proinflačního rizika.



Eurodolar



Lehce jestřábí tón ve včerejším vystoupení šéfa Fedu J. Powella nedokázal vykompenzovat rozčarování ze série amerických makrodat, a tak se eurodolar posunul výše. Připomeňme, že dubnové maloobchodní tržby v USA se dostaly na spodní hranici tržních očekávání, byť březnový údaj byl revidován výše. Index průmyslových cen za duben měl podobný průběh: výsledek pod úrovní konsenzu byl kompenzován úpravami směrem nahoru za březen. Rovněž regionální ukazatele důvěry za květen, včetně Empire Manufacturing (-9,2 z -8,1) a Philly Fed Business Outlook (-4 z -26,4), byly smíšené.

Dnes budou ve hře jen čísla druhé kategorie, byť spotřebitelskému průzkumu Univerzity z Michiganu se věnuje jistá pozornost (hlavně díky průzkumu inflačních očekávání).



Regionální Forex



Polsko jde v neděli k volebním urnám, kde se bude rozhodovat, kdo postoupí do druhého kola prezidentských voleb. Je totiž velmi nepravděpodobné, že by již v prvním kole získal některý z kandidátů více než 50 % hlasů.

Do druhého kola by měli postoupit kandidáti dvou hlavních politických sil: kandidát vládnoucí liberálně-levicové Občanské koalice Rafal Trzaskowski a uchazeč za opoziční konzervativně-sociální stranu Právo a spravedlnost Karol Nawrocki. Vítězem prvního a velmi pravděpodobně i příštím prezidentem by se měl stát Rafal Trzaskowski, jež v celku jasně vede v předvolebních průzkumech. S tímto scénářem zřejmě počítají i polské finanční trhy, které jsou před prezidentskou volbou v klidu. Překvapením pro trh, resp. pro zlotý by byly spíše výrazné zisky opozičních kandidátů (s Nawrockim v čele), které by učinily druhé kolo voleb (naplánované na 1. června) dramatickým a zajímavým.



Akcie

Nejvýraznější posun severním směrem si včera připsal průmyslový Dow Jones, který posílil o cirka 0,6 %. Téměř stejně se vedlo průměru S&P 500, a i ten přidal okolo 0,5 %. Největší denní pohyby mohli investoři zpozorovat u technologického Nasdaq Composite, jenž v první hodině obchodování klesal o 1 %, následně se obchodoval v lehkém plusu, a to přibližně 0,2 %, jenže nakonec tento index uzavřel v červených číslech. Akcie společnosti UnitedHealth se propadly zhruba o 11 %, což činilo prozatímní týdenní ztrátu přibližně 30 %. Společnost Foot Locker takřka zdvojnásobila svoji dosavadní hodnotu, když vzrostla o cca 85 %. Za takto výrazným nárůstem stojí oznámení, v kterém společnost Dicks Sporting Goods oznámila plánovanou akvizici Foot Lockeru za 2,4 mld. USD.