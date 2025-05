Rozbřesk: Zhoršená nálada v eurozóně. Ale z jiného důvodu, než byste čekali

Po čtyřech měsících, kdy se nálada v eurozóně držela dle indexu nákupních manažerů těsně v růstovém pásmu, přišla v květnu korekce. Kompozitní index PMI poklesl z 50,4 bodů na 49,5 bodů, což z hlediska růstové dynamiky nadále indikuje přibližnou stagnaci a vzhledem k turbulentnímu vývoji posledního měsíce nejde o žádné drama. Navíc, za poklesem nestojí slabost v průmyslu, ale překvapivě zhoršená nálada v segmentu služeb.



Právě služby byly přitom v minulém i na začátku toho roku hlavním tahounem ekonomické aktivity. Co stojí za jejich poklesem? Na vině může být zvýšená míra nejistoty, které se do Evropy přelévá ze Spojených států. Je ale otázkou, proč by sentiment ve službách propadl z tohoto titulu výrazněji než v průmyslu. Je možné, že služby postupně ztrácí dynamiku i z důvodu slabší poptávky. Koneckonců nálada ve službách trendově klesá již od druhé čtvrtletí roku 2024 a jejich další vývoj hodně napoví o růstových možnostech eurozóny v tomto roce.



Zpracovatelský průmysl v květnu naopak vykázal nad očekávání lepší kondici. Celkově sice nadále zůstává mírně v útlumu, od začátku roku ale viditelně ožívá, což platí i pro největší evropskou ekonomiku Německo. Nové zakázky se po mnoha kvartálech poklesu konečně stabilizovaly, výroba již dokonce roste. Jako by tak průmyslníci prozatím ignorovali negativní riziko amerických celních tarifů, zčásti i proto, že efekt amerického předzásobení (před nástupem cel) vedl ke zvýšení poptávky po evropských exportech. To však byla pouze jednorázová záležitost a je s velkým otazníkem, jaký bude dopad celní války v příštích měsících.



My odhadujeme, že eurozóna bude ve druhém čtvrtletí zhruba stagnovat. S podobným vývoj zdá se počítá i ECB, což ukázal včera zveřejněný zápis z dubnového zasedání. Na zhoršení růstových vyhlídek v důsledku amerických celních tarifů a vysoké nejistoty tak dle nás bude centrální banka reagovat dalším uvolněním měnové politiky. Desinflačním směrem navíc působí také levnější energie a silnější euro. Již v červnu proto očekáváme snížení depozitní sazby na 2,0 %, během léta by se pak ECB mohla dostat do cílové stanice, kterou odhadujeme na 1,75 %.



TRHY



Koruna

Lehké zisky dolaru včera zabrzdily ambice koruny na posun pod hranici 24,90 EUR/CZK. Vzhledem k prázdnému makro kalendáři v Česku máme za to, že do žádné větší akce se tento týden již koruna pouštět nebude a dnes nás čeká opětovně poklidná seance.



Eurodolar

Ceny amerických dluhopisů zpevnily a Nejvyšší soud USA vyslal prezidentovi Trumpovi signál, že odvolávání centrální bankéř z Fedu nepůjde tak lehce jako v případě klíčových činovníků některých jiných federálních agentur. To společně s relativně dobrým výsledkem amerického indexu podnikatelské nálady PMI (versus zklamání v eurozóně) přispělo k tomu, že se eurodolar dostal pod nakrátko pod hladinu 1,13.



Při absenci významnějších dat bude trh sledovat na trhu amerických dluhopisů, přičemž ten zůstává v zajetí debat o podobě fiskálního balíku, jež se nyní posunul z dolní sněmovny do senátu.