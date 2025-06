Mohou akcionáři Tesly otevírat šampaňské?

Na CNBC poukazují na to, že akcie Tesly si za poslední měsíc připisují asi 25 %, dlouhodobější pohled ale zůstává smíšenější. Nyní je hlavním tématem návrat Elona Muska do jeho společností poté, co se intenzivně věnoval práci pro vládu. Colin Rusch z Oppenheimeru k tomu řekl, že hodnota Tesly pramení hlavně z její „vedoucí pozice na poli fyzické umělé inteligence a v autonomních vozech“.

Podle experta začne testovat relativně malý počet autonomních vozů, se kterými zřejmě uspěje a pak přijde velmi prudký růst. Tento nástup pak rozhodne, zda bude firma na tomto trhu skutečným lídrem, nebo se před ni dostanou společnosti jiné. Investoři se pak budou jednak zajímat o to, jakých posunů a úspěchů dosahuje u nových technologií, ale významná pro ně bude i schopnost generovat volný tok hotovosti. Tedy pozitivní tok hotovosti po investicích. Velkým negativem by podle analytika bylo, kdyby tento ukazatel klesl do záporných čísel.



Na otázku týkající se značky Tesly Rush uvedl, že v tuto chvíli zřejmě existuje část levicově smýšlejících lidí, kteří se již nikdy nevrátí k Tesle a jejím aktivitám. Situace tedy nemusí být tak vyhrocená jako před časem, ale doba, kdy byl Musk oblíben napříč společností, je pravděpodobně definitivně pryč. To má svůj dopad i na využívání produktů a služeb jeho firem. Až budoucnost ale ukáže, jak velký.





Dan Ives ze společnosti Wedbush byl podle CNBC zřejmě nejhlasitějším analytikem, který volal po návratu Muska do Tesly. Nyní k tomuto tématu uvedl, že když se Musk skutečně vrací, mohou akcionáři „otevírat šampaňské“. „Tím největším aktivem, které má, je totiž Musk.“ Pro Teslu tak končí „temné období“ a autonomní řízení a robotika by podle experta měly tuto společnost posouvat na pozici firmy, která bude mít největší vliv na inovace ve světě. Nezmění to ale vývoj v Číně? A co Waymo?



Ives na tyto otázky odpověděl, že jednoznačnou výhodou Tesly je její schopnost dosahovat velkých objemů u nových služeb a produktů včetně autonomního řízení a služeb s ním souvisejících. Technologie přicházející z Číny tak mohou být velmi dobré, ale je otázka, zde globální dominance dosáhne BYD nebo právě . Ives míní, že americká společnost. Nebude se ale Musk nyní zase věnovat příliš velkému počtu aktivit v jeho firmách mimo Teslu? Ives má za to, že bude vždy jádrem toho, čemu se Musk věnuje, a bude také nejhodnotnějším aktivem z těch, která vytvořil.



CNBC také informovala o tom, že Musk se snažil zabránit dohodě, kterou uzavřel Sam Altman ve Spojených arabských emirátech. Musk podle CNBC chtěl, aby se na ní podílela i jeho startup X AI. Tedy aby se tato společnost podílela na projektu budování datového centra pro umělou inteligenci v této zemi. Musk prý hrozil, že Trump dohodu bez jeho firmy neschválí.



Zdroj: CNBC