Kofola kupuje kávové plantáže v panamském Boquete,posílí kontrolu nad surovinami

Nápojářská společnost kupuje kávové plantáže v panamském Boquete. Chce tak posílit kontrolu nad surovinami a propojit celý řetězec od pěstování až po balení pod hlavičkou společnosti Leros, pod kterou spadá ve skupině kávový byznys. to dnes oznámila v tiskové zprávě. Cenu transakce se obě smluvní strany rozhodly nezveřejňovat. uvedla, že rovněž chystá vlastní pražírnu ve Strážnici na Hodonínsku.



"Chceme znát původ našich kávových odrůd, prostředí i lidi, kteří za ní stojí. I proto jsme se už loni stali spoluvlastníky plantáží v Kolumbii. Nestačí nám ale jen kvalitní zrno. Chceme být součástí celého příběhu od semínka až po produkt, a proto investujeme do vlastní farmy v Panamě," uvedl jeden ze spolumajitelů a generální ředitel skupiny Jannis Samaras.



Kofola uvedla, že Boquete je nejstarší a nejznámější kávovou oblastí v Panamě. "Naše nově získaná farma Taylor Papa Lalo Coffee S. A. o rozloze 45 hektarů se nachází v panamské oblasti Boquete, v nadmořské výšce 1300-1700 metrů. Na farmě se pěstují odrůdy jako Geisha, Caturra, Typica nebo Red Bourbon. "Roční produkce se pohybuje okolo 40 tun zelené kávy. Výhodou farmy je i její technologické zázemí pro fermentaci a zpracování kávy," uvedla .



Kofola rozvíjí ve svém portfoliu kávové značky Café Reserva a Trepallini. Ze zelené kávy chce vytvářet produkty ve vlastní pražírně, kterou připravuje v jihomoravské Strážnici.



"Speciality coffee je přirozeným rozšířením našeho bylinkového byznysu. V obou kategoriích jde o vysokou odbornost, práci se specifickými lokalitami, udržitelnost a cit pro surovinu. Už dnes dodáváme zelenou kávu malým pražírnám, nově ale chceme začít budovat vlastní plně integrovaný kávový kanál - s jasnou vizí a přidanou hodnotou," uvedl Mateáš.



Kofola sídlící v Ostravě je jedním z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů ve střední Evropě, má 14 výrobních závodů na pěti evropských trzích. K výrobkům firmy vedle stejnojmenného nápoje patří nápoje značek Rajec, Korunní, Ondrášovka, Kláštorná Kalcia, Jupí, Vinea nebo Semtex. Do skupiny patří výrobce čerstvých šťáv a salátů UGO, český producent bylinných směsí a čajů Leros, výrobce piv Holba, Zubr a Litovel Pivovary CZ Group, slovinská společnost Radenska a chorvatský výrobce minerálních vod Studenac. má více než 3300 zaměstnanců.