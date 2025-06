Americká cla doléhají na Čínu, Apple se brání regulaci EU a futures jsou smíšené

Zatímco americké dluhopisy oslabily po slabých datech z průmyslu, akcie posílily díky růstu technologických firem a celním hrozbám Donalda Trumpa. Čínská ekonomika zpomaluje pod tlakem amerických cel, USA tlačí na rychlé obchodní dohody a se brání regulaci EU. V geopolitice se Velká Británie připravuje na posílení obrany v rámci NATO. Futures jsou dnes smíšené.



Futures na evropské akciové indexy: DAX +0,4 %, FTSE 100 -0,2 %, Euro Stoxx 50 +0,2 %.



Výnosy amerických dluhopisů se včera obchodovaly výše napříč křivkou v reakci na slabší než očekávaná data amerického indexu ISM pro průmysl za květen. Index ISM zůstává v pásmu poklesu pod 50 body. Navzdory špatným zprávám na dluhopisech ale vyhnalo včerejší oživení na velkých technologických společnostech akcie nahoru. Po nejlepším květnu na indexu S&P 500 za posledních 35 let se tento benchmark dále mírně zvýšil. Rally vedla více než 1,5% rally a také akcie amerických ocelářských a hliníkářských společností, které prudce vzrostly v důsledku Trumpových nejnovějších celních hrozeb.



Aktivita čínského zpracovatelského průmyslu se v květnu poprvé za osm měsíců snížila. Údaje signalizují, že v čínské ekonomice se začínají negativně projevovat americká dovozní cla, napsala agentura Reuters. Index aktivity v čínském zpracovatelském průmyslu v květnu podle průzkumu klesl na 48,3 bodu z dubnových 50,4 bodu. Poprvé od loňského září tak sestoupil pod klíčovou padesátibodovou hranici, která je předělem mezi růstem a poklesem aktivity.



Spojené státy požadují, aby ostatní země daly do středy co nejlepší nabídky pro jednání o vzájemném obchodu. Vyplývá to z návrhu dopisu partnerům pro vyjednávání, do kterého nahlédla agentura Reuters. Za pět týdnů vyprší lhůta, kterou si USA samy stanovily, a podle agentury dopis naznačuje, že americká administrativa smlouvy potřebuje uzavřít v co nejkratším termínu.



Americký technologický gigant zahájil právní kroky proti březnovému nařízení Evropské komise, aby zpřístupnil svá zařízení konkurentům, jako jsou Meta či . Požadavky EK jsou podle firmy nerozumné a brání inovacím. Upozornila, že tento právní spor se bude u soudu pravděpodobně řešit roky a že bude po tuto dobu muset požadavky splňovat.



Britský ministr obchodu Jonathan Reynolds se dnes v Paříži setká s americkým obchodním zástupcem Jamiesonem Greerem, jelikož nová americká cla na ocel hrozí dřívější dohody. Howard Lutnick mezitím vyjádřil optimismus ohledně dohody s Indií.



Velká Británie plánuje posílit svou roli v jaderném odstrašování NATO v rámci pochybností o závazku USA k alianci a v době, kdy premiér Keir Starmer slibuje, že Británii „připraví k válce“ a bude čelit ruské agresi. Vláda zkoumá možnosti, jako jsou stíhačky schopné odpalovat jaderné zbraně, uvedla osoba obeznámená s situací, a to kromě včera oznámených výdajových opatření. Odráží to i širší pocit naléhavosti mezi evropskými lídry ohledně potřeby zvýšit výdaje na obranu.



Emmanuel Macron a Giorgia Meloni se chtějí během setkání v Římě usmířit před summity NATO a G7 koncem tohoto měsíce, uvedly zdroje obeznámené s touto situací.



Berlínský soud rozhodl, že krok Německa, kterým odepřelo vstup některým žadatelům o azyl, je nezákonný, což je pro kancléře Friedricha Merze neúspěch.