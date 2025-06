Pád vlády drží evropské akcie lehce v červeném, slabá data trhy dokáží překonávat

Dění na finančních trzích se stále do značné míry točí kolem cel a rizik pro zahraniční obchod. Rovněž na makrodata se nahlíží jako na možnou indikaci důsledků obchodní války. Včerejší americké ISM dopadlo hůř, než se čekalo, ale Wall Street si s tím nakonec poradila bez velkých problémů a rostla. Dnes přišel další z indexů nákupních manažerů, tentokrát z čínského průmyslu. Čekal se mírný růst, ale přišel naopak celkem citelný propad na 48,3 z 50,4 bodu. V případě čínských dat nedochází k velkým fluktuacím ani odchylkám od konsensu, takže jde o docela velké překvapení. Čínské akciové indexy však dokázaly zavřít v plusu.

Evropským akciím se však dopoledne nedaří. Po lehce zeleném úvodu zamířily hlavní indexy do záporu. Ztráty ovšem nejsou výrazné, zůstávají do půl procenta, přičemž mezi klíčovými indexy je nejvíc dole AEX. Na nizozemský trh doléhá pád vlády, který bude znamenat předčasné volby. Částečně se může vliv přelévat i na další trhy, ale měl by být pouze přechodný.

Dluhopisy jsou na tom od poloviny května docela dobře, nárůst výnosů se zastavil a naopak sledujeme jejich postupný pokles. Ze dne na den se směr trhu proměňuje, ale dnes výnosy klesají, a to v Německu i zámoří na 10Y splatnosti asi o 3 bps. Předběžná data o inflaci v eurozóně odhalila její pokles na 2,3 z 2,7 procenta, tedy ještě o trochu více, než se čekalo. Čtvrteční rozhodnutí ECB data nezmění, ale výnosům dnes mohou pomoci ještě trochu níž. Eurodolar po včerejším nárůstu koriguje pohyb na aktuálních 1,1415.

Odpoledne vyjdou počty otevřených pracovních pozic v USA. Už víme, že firmy v dubnu moc nepropouštěly, respektive nabíraly lidi slušným tempem. Dnešní čísla odhalí, jestli spolu s tím nestahovaly otevřené pozice. Později promluví ještě tři bankéři z Fedu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:12 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.8751 -0.0171 24.8895 24.8580 CZK/USD 21.8005 0.2460 21.8205 21.7130 HUF/EUR 402.9553 -0.0388 403.5290 402.8640 PLN/EUR 4.2667 0.2712 4.2742 4.2534

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.2013 -0.4314 8.2472 8.1951 JPY/EUR 162.9815 -0.1330 163.7209 162.7988 JPY/USD 142.8440 0.1170 143.2705 142.3790

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8440 -0.0805 0.8452 0.8438 CHF/EUR 0.9345 -0.0444 0.9356 0.9332 NOK/EUR 11.5599 0.2850 11.5629 11.5236 SEK/EUR 10.9364 0.3252 10.9385 10.8934 USD/EUR 1.1409 -0.2557 1.1455 1.1402

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5482 0.4770 1.5504 1.5382 CAD/USD 1.3730 0.1196 1.3739 1.3709