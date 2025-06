Přísná pravidla pro velké banky. Rozvolnění by mohlo pomoci dluhopisovému trhu

Američtí regulátoři mají strach o americký dluhopisový trh. Podle zdrojů agentury Bloomberg uvažují o rozvolnění kapitálových požadavků na velké bankovní domy. Přísná pravidla podle nich brzdí aktivitu bank na dluhopisovém trhu.

Centrální banka společně s ostatními regulátory plánuje zmírnit pravidlo známé jako Enhanced supplementary leverage ratio (eSLR). Jedná se o pravidlo, které upravuje poměr nejkvalitnějšího kapitálu banky (např. základní kapitál, zadržený zisk, …) vůči aktivům banky. Cílem pravidla je zajištění stability bankovního systému v období finanční krize. Pravidlo se ale týká pouze největších institucí, jako jsou , nebo , jejichž případný kolaps by měl globální dopad.

Momentálně regulátoři požadují, aby velké banky držely v rámci eSLR pět procent své expozice v podobě bezrizikového kapitálu. Nový návrh počítá se snížením tohoto požadavku na 3,5 %, což by bankám uvolnilo ruce pro efektivnější alokaci prostředků, například pro nákup státních dluhopisů.

Další variantou, jak dát bankám větší prostor, je vyjmout z výpočtu kapitálových požadavků určitá aktiva. Například v období covidových tržních bouří se regulace nevztahovala na americké státní dluhopisy, jejichž vyjmutí je ve hře i nyní. V aktuální podobě totiž nebere eSLR v potaz riziko. Pokud tedy banka koupí téměř bezrizikové státní dluhopisy, má to na kapitálové požadavky stejný dopad, jako poskytnutí úvěru začínajícímu start-upu.

Změnu podporuje i šéf Fedu Jerome Powell, který jako hlavní důvod uvedl obavu ohledně likvidity trhu s americkými státními dluhopisy. Uvolnění by tak mohlo posílit roli zprostředkovatelů velkých bank a aktivitu na trhu.

Podle zástupců bankovního sektoru pravidlo snižuje schopnost bank nakupovat v obdobích zvýšené volatility stabilní aktiva, jelikož jsou vrhána do stejného pytle jako mnohem rizikovější instrumenty.

Americký ministr financí Scott Bessent věří, že rozvolnění pravidla by mohlo snížit výnosy na amerických dluhopisech o desítky bazických bodů. Nicméně podle Jeremyho Kresse, bývalého člena Fedu, není jasné, zda by rozvolnění vedlo banky k větším nákupům dluhopisů. „Když se dočasně pravidla rozvolnila v roce 2020, banky raději upřednostnily zpětné odkupy akcií a výplatu dividend,“ řekl a dodal, že nevěří, že by banky tentokrát postupovaly jinak.





Zdroj: Bloomberg