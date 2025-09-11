Wall Street slaví známky blížícího se snížení sazeb Fedu, akcie i zlato rostou

Americké akcie dnes výrazně posílily poté, co mírná inflační data a skok v počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti posílily očekávání, že Fed sníží úrokové sazby už příští týden. Index S&P 500 dosáhl nového historického maxima, Dow Jones překonal hranici 46 000 bodů a zlato vystoupalo nad inflačně očištěné maximum z roku 1980.
Spotřebitelská inflace sice zůstává nad cílem Fedu, ale nejeví známky nekontrolovaného růstu. Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti vzrostl na nejvyšší úroveň od října 2021, což trhy interpretují jako signál zpomalujícího trhu práce. Výnos desetiletých dluhopisů krátce klesl pod 4 %, zatímco evropské dluhopisy zaostávaly kvůli očekávání konce uvolňování politiky v eurozóně.
Podle analytiků z a PIMCO je hlavním tématem měnové politiky nyní trh práce, nikoli inflace. Fed by mohl snížit sazby o 25 bazických bodů už příští týden, přičemž někteří členové výboru zvažují i razantnější krok. Očekává se, že do konce roku by mohly přijít až tři snížení sazeb.
Zatímco inflace zůstává relativně pevná, slabší trh práce převažuje v rozhodování Fedu. Podle ClearBridge Investments a Principal Asset Management může Powell signalizovat sérii snížení sazeb. Přesto někteří stratégové varují, že trvalejší inflace může omezit prostor pro další uvolňování politiky.
Fed guvernéři Waller a Bowman již v červenci hlasovali pro snížení sazeb a Waller od té doby podpořil „vícečetné snížení“ v následujících měsících. Podle by Fed mohl snížit sazby v září, říjnu a prosinci, aby se dostal zpět k neutrální úrovni.
Rick Rieder z očekává, že Fed se v následujících letech zaměří spíše na plnou zaměstnanost než na dosažení 2% inflačního cíle. Gina Bolvin z Bolvin Wealth Management dodává, že investoři by se měli soustředit na dlouhodobé fundamenty, nikoli na krátkodobý šum. Ed Yardeni zvýšil výhled pro S&P 500 na 6 800 bodů, s 25% pravděpodobností „meltupu“ až na 7 000 bodů do konce roku.
Z firemních zpráv zaujalo: Paramount Skydance připravuje nabídku na koupi Warner Bros Discovery. čelí skepsi investorů před zveřejněním výsledků. Trumpova administrativa a se dohodly na 15% provizi z prodeje čipu H20 do Číny. roste díky poptávce po AI čipech. FTC požaduje informace od , OpenAI, Meta a dalších o dopadech AI na děti. Delta rozšiřuje prémiové služby, Kroger zvýšil výhled tržeb. ztrácí kvůli globálnímu obchodu, doporučuje prodej. Fannie Mae a Freddie Mac získaly první nákupní doporučení. hlásí oživení fúzí, BNY Mellon spolupracuje s Carnegie Mellon na výzkumu AI. Centene překvapil pozitivním výhledem, Figure Technology vstoupil na burzu. Opendoor oznámil návrat zakladatelů, Oxford Industries udržel výhled navzdory clům. LB Pharmaceuticals vstoupil na burzu, Infosys plánuje zpětný odkup akcií. navýší podíl v Neoenergii, Novo Nordisk svolává zaměstnance zpět do kanceláří. Discovery hlásí rekordní zisk díky zdravotnímu pojištění v Jižní Africe.
Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500 +0,85 %, NASDAQ 100 +0,60 % a Dow Jones +1,36 %.