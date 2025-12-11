Kellnerová s dcerami oznámily přesun sídla PPF Group z Nizozemska do ČR

Společnost Amalar Holding, která zastřešuje a spravuje společný majetek Renáty Kellnerové a jejích dcer, oznámila záměr přesunout sídlo své dceřiné společnosti PPF Group z Nizozemska do ČR. PPF Group je hlavní holdingovou společností skupiny PPF, která působí ve 25 zemích v různých oborech. Celý proces má být dokončený v první polovině roku 2026, sdělila dnes Amalar ČTK v tiskové zprávě. PPF Group se po dokončení celého procesu stane daňovým rezidentem ČR.
"Během téměř 35 let se z PPF stala největší mezinárodní investiční skupina s českými kořeny. Přesun sídla PPF Group do Česka dokazuje, že jako akcionáři máme důvěru v zemi, ve které žijeme, a také v předvídatelnost jejího právního prostředí. Historické důvody, proč mít sídlo PPF Group mimo ČR, k nimž patřil zejména silný právní rámec ochrany investic, již pominuly," uvedla majoritní akcionářka PPF Group Renáta Kellnerová.
Rozhodnutí o zahájení přesunu registrovaného sídla PPF Group přímo navazuje na nedávné změny akcionářské struktury a změny v korporátním řízení skupiny PPF. Všechny akcionářky skupiny PPF žijí v ČR, odkud se aktivně podílejí na jejím strategickém směřování ve spolupráci s managementem, který sídlí převážně v tuzemsku.
Přesun sídla společnosti PPF Group do ČR je pokračováním procesu zahájeného v roce 2021, kdy společnost PPF Financial Holdings, zastřešující banky a další finanční aktiva skupiny PPF v Česku, na Slovensku, v Británii, Srbsku, Kazachstánu a Vietnamu, přesunula své sídlo z Nizozemska do ČR. Společnost Amalar současně oznámila, že ukončuje činnost svého poradního sboru, který již splnil svou konzultační funkci spojenou primárně s transformací skupiny PPF.
Společnost Amalar Holding byla založena na podzim 2023 za účelem koncentrace správy aktiv rodiny Kellnerových do jedné entity. V roce 2024 se stala majoritním vlastníkem mezinárodní investiční společnosti PPF Group.
Investiční skupina PPF podniká ve 25 zemích v Evropě, Asii, Severní Americe a Jižní Africe. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, nemovitostí, e-commerce, biotechnologií či strojírenství. Skupina ke konci loňského roku vlastnila aktiva v hodnotě 41,722 miliardy eur, tedy asi 1,024 bilionu Kč, a zaměstnává celosvětově 45.000 lidí. Skupina měla v loňském roce rekordní čistý zisk 3,2 miliardy eur (78,7 miliardy Kč). Z informací na webu PPF vyplývá, že na dani z příjmu a na odvodech za sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců skupina vyplatila za loňský rok v ČR 9,2 miliardy Kč.
Majoritním vlastníkem PPF Group byl nejbohatší Čech Petr Kellner, který tragicky zahynul v březnu 2021.