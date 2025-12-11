Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
WSJ:Trump po válce plánuje americké investice v Rusku včetně těžby vzácných kovů

WSJ:Trump po válce plánuje americké investice v Rusku včetně těžby vzácných kovů

11.12.2025 16:28
Autor: ČTK

Nezveřejněné dodatky plánu administrativy prezidenta Donalda Trumpa týkající se poválečné obnovy Ukrajiny a návratu Moskvy na mezinárodní ekonomickou scénu zahrnují návrhy na investice amerických společností v Rusku. Informoval o tom ve středu deník The Wall Street Journal (WSJ). Plány počítají například s americkými investicemi do těžby ruských vzácných kovů a těžby ropy v Arktidě. Rusko je investicím ze zahraničí otevřeno, zareagoval dnes mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, napsala agentura Reuters.

Podle WSJ USA počítají také s obnovením dodávek ruské energie do Evropy. Americké finanční společnosti a další podniky by zároveň využily 200 miliard dolarů (4,17 bilionu korun) zmrazených ruských státních aktiv k financování projektů na Ukrajině, informuje WSJ.

Peskov na dotaz novinářů ohledně článku oznámil, že Kreml má zájem o zahraniční investice. "Ale nevedeme veřejné diskuse o žádných konkrétních plánech ani projektech," dodal a k další otázce ohledně využití ruských aktiv v hodnotě 200 miliard dolarů se odmítl vyjádřit, píše Reuters.

Po ruské ozbrojené invazi na Ukrajiny v roce 2022 odešla z Ruska řada investorů. Západní země se prostřednictvím sankcí snaží dále ekonomicky Moskvu oslabit, ale účinnost sankcí je stále předmětem debat.

WSJ informoval, že jeden z evropských úředníků označil návrhy Trumpových plánů za ekonomickou verzi jaltské konference z roku 1945. Na Jaltě si vítězové druhé světové války, Sovětský svaz, Spojené státy a Velká Británie, rozdělili sféry vlivu v Evropě.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu vedl jednání o poválečné rekonstrukci a rozvoji Ukrajiny s představiteli USA. Hovořil s americkým ministrem financí Scottem Bessentem, zetěm Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem a šéfem americké investiční společnosti BlackRock Larrym Finkem. "Probrali jsme klíčové věci pro rekonstrukci, různé mechanismy a vize. Existuje mnoho vývojových trendů, které se správným přístupem mohou na Ukrajině fungovat," napsal poté Zelenskyj.

Válku, kterou v únoru 2022 rozpoutal ruský prezident Vladimir Putin, se od svého nástupu do úřadu na počátku roku snaží americký prezident Donald Trump zastavit. Spojené státy ovšem zvyšují především tlak na Kyjev, aby souhlasil s dříve předloženou mírovou dohodou, která v mnoha bodech zejména v rané fázi návrhů vycházela vstříc Rusku, poznamenala agentura Reuters. Kontroverzní je především možnost, že by napadená Ukrajina předala Moskvě území, které ruská armáda dosud ani nedokázala vojensky okupovat.


Čtěte více:

Akcie Novo Nordisku se obchodují, jako by léky na hubnutí nikdy neexistovaly
11.12.2025 12:09
Akcie Novo Nordisku se obchodují, jako by léky na hubnutí nikdy neexistovaly
Akcie Novo Nordisku se letos propadly o 50 procent a míří k nejhoršímu...
IEA: Poptávka po ropě bude příští rok proti odhadům vyšší
11.12.2025 11:31
IEA: Poptávka po ropě bude příští rok proti odhadům vyšší
Mezinárodní agentura pro energii (IEA) na příští rok snížila odhad pře...
Traders Talk: Fed je více holubičí, Oracle překazil rally a investoři hledají stabilitu
11.12.2025 14:47
Traders Talk: Fed je více holubičí, Oracle překazil rally a investoři hledají stabilitu
Americký Fed včera podle očekávání snížil sazby o čtvrt procentního b...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
11.12.2025
17:03Tři akciové fáze posledního čtvrt století a poučení pro dnešek
16:58EK zvažuje pětiletý odklad zákazu spalovacích motorů pro hybridní vozy
16:28WSJ:Trump po válce plánuje americké investice v Rusku včetně těžby vzácných kovů
15:41J&T ARCH INVESTMENTS - Konference pro investory
14:47Traders Talk: Fed je více holubičí, Oracle překazil rally a investoři hledají stabilitu
13:28Životní úroveň v ČR loni vzrostla na 91 pct průměru EU, je na úrovni Slovinska
12:34Partners HoldCo, a.s.: OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ SLOŽENÍ VÝBORU PRO AUDIT
12:09Akcie Novo Nordisku se obchodují, jako by léky na hubnutí nikdy neexistovaly
11:38Kellnerová s dcerami oznámily přesun sídla PPF Group z Nizozemska do ČR
11:31IEA: Poptávka po ropě bude příští rok proti odhadům vyšší
11:17Oracle dokázal zastínit i pozitivní zprávy z Fedu  
10:47Komentář analytika: AI expanze za každou cenu? Oracle navyšuje kapitálové výdaje a trhu se to nelíbí  
10:36Kubíček z ČNB: Sazby se spíše zvýší, sázka na zvýšení v příštím roce je ale předčasná
10:03Akcie Oracle se po výsledcích propadly až o 12 procent. Agresivní sázka na AI budí obavy
9:19Komerční banka, a.s.: Změna majetkové účasti KB v jiné společnosti
8:50Rally po snížení sazeb Fedem končí, Oracle zklamal trhy  
8:50Rozbřesk: Fed už zase nakupuje dluhy a eurodolar je na 1,17
6:06Investiční výhled 2026: Dluhy dlouho nejsou problém... Až najednou ano  
10.12.2025
22:10Holubičí Fed naskočil na býčí vlnu technologické revoluce
22:02Zámořské indexy posílily po snížení sazeb  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Broadcom Inc (10/25 Q4, Aft-mkt)
Imperial Petroleum Inc (09/25 Q3, Bef-mkt)
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - Zahraniční obchod, mld. USD
22:15Costco Wholesale Corp (11/25 Q1)
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět