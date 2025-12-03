EU ukončí dovoz ruského plynu do roku 2027. Maďarsko a Slovensko přehlasovány

Evropská unie se dohodla na úplném ukončení dovozu ruského plynu do podzimu 2027, což má trvale odstranit energetickou závislost na Moskvě a posílit bezpečnost EU. Nové nařízení zakáže dovoz LNG od ledna 2027 a plynovodního plynu nejpozději od listopadu téhož roku, přičemž obsahuje pojistku pro nouzové dodávky. Dohoda doplňuje stávající sankce a reaguje na fakt, že i po čtyřech letech války Rusko vydělává miliardy na exportu energií do EU. Podíl ruského plynu na evropském dovozu klesl z 45 % před invazí na 12 %, ale některé země – včetně Maďarska a Slovenska – ho stále dovážejí. Podle Bruselu nebude úplné opuštění ruského plynu ohrožovat dodávky ani ceny díky alternativním zdrojům.
Rada Evropské unie, která zastupuje členské státy, se dohodla s Evropským parlamentem na ukončení dovozu plynu z Ruska do podzimu 2027. Rada to oznámila v dnešním prohlášení. Dohoda musí být ještě formálně potvrzena Evropským parlamentem a členskými státy Rady EU. Toto opatření "přispěje k ukončení jakékoliv závislosti na ruském plynu a posílí energetickou bezpečnost EU", uvádí se v prohlášení.
EU chce postupně ukončit dovoz ruské ropy a plynu ve snaze připravit Kreml o příjmy, které využívá k financování války na Ukrajině. Chce také, aby členské státy EU získaly nezávislost na dovozu energie z Ruska a byly tím méně náchylné pro vydírání. Nová pravidla doplňují stávající sankce o omezení dovozu plynu. Plán ukončení dovozu ropy zatím nebyl přijat.
Nařízení zavádí postupný a právně závazný zákaz dovozu jak zkapalněného zemního plynu (LNG), tak dovozu potrubního plynu z Ruska. Plný zákaz dovozu LNG začne platit od 1. ledna a zákaz dovozu plynovody nejpozději od 1. listopadu 2027.
Proti novému nařízení se stavěly Maďarsko a Slovensko, které stále odebírají ruský plyn i ropu. Při jednání ministrů energetiky EU na konci října ale jejich zástupce ostatní země přehlasovaly. Budapešť a Bratislava kvůli sporům s EU o dovoz ruských energetických surovin už vícekrát blokovaly plány na podporu Ukrajiny v její obraně proti ruské agresi, připomíná agentura DPA. Podotýká, že na rozdíl od protiruských sankcí, které členské státy musí schvalovat jednomyslně a obnovovat každého půl roku, mají nová právní opatření platit trvale.
Dohoda obsahuje i bezpečnostní pojistku pro případ, že by zásobování plynem v jedné nebo více členských zemích mělo být ohrožené. V takových podmínkách by mohla Evropská komise těmto státům povolit, aby surovinu v Rusku nakoupily. Časově omezené dodávky ruského plynu by byly možné jen tehdy, pokud by nějaká země vyhlásila stav nouze.
Podle analýzy Evropské komise nebude úplné opuštění ruského plynu znamenat riziko pro bezpečnost dodávek. Na trhu je podle Bruselu dostatek jiných dodavatelů a spotřebitelé by se neměli obávat růstu cen.
I po téměř čtyřech letech války Rusko nadále vydělává miliardy na dodávkách energie do EU. V letošním prvním pololetí země EU podle údajů Eurostatu odebraly z Ruska zkapalněný zemní plyn za 4,5 miliardy eur (108,6 miliardy korun). Loni odtamtud dovezly potrubní plyn a LNG za 15,6 miliardy eur. Ve Spojených státech nakoupily plyn v hodnotě 19,1 miliardy eur, uvádí DPA. V říjnu se však Rusko na dovozu plynu do EU podílelo už jen 12 procenty, což je pokles z 45 procent před invazí na Ukrajinu v roce 2022. Mezi země, které stále odebírají ruský plyn, patří kromě Slovenska a Maďarska také třeba Francie a Belgie.
Loni země EU dovezly z Ruska 52 miliard metrů krychlových plynu, což odpovídalo přibližně jedné pětině celkového dovozu plynu. Dále koupily také 13 milionů tun ropy a více než 2800 tun uranu v obohacené formě nebo jako jaderné palivo.