Zámořské indexy posílily po snížení sazeb

Americké akcie dnes rostly poté, co Fed potřetí v řadě snížil sazby o 25 bazických bodů a předseda Jerome Powell naznačil, že dopad cel na inflaci bude dočasný. S&P 500 přidal 0,8 %, Nasdaq 100 se otočil do zisku a Russell 2000 vyskočil o 1,9 % na historické maximum. Výnos desetiletých dluhopisů klesl na 4,14 %, dolar kolísal.
Powell označil krok za „další normalizaci politiky“, která má podpořit trh práce bez zvýšení cenových tlaků. Fed zároveň zahájí nové nákupy státních dluhopisů pro doplnění rezerv bank. Devět z dvanácti členů hlasovalo pro snížení sazeb, přičemž výhled Fedu zůstává u jedné další redukce v roce 2026. Powell zdůraznil, že další kroky budou záviset na datech, zejména na inflaci a trhu práce, a varoval před technickými zkresleními po nedávném „shutdownu“.
Trh nyní očekává ještě dvě snížení sazeb během příštího roku, i když Fed signalizuje opatrnost. Analytici upozorňují na rozpor mezi projekcemi centrální banky a očekáváním trhu, zvláště s ohledem na blížící se změnu vedení Fedu. Podle zůstává prostředí příznivé pro akcie i kvalitní dluhopisy, přičemž slabší trh práce by měl postupně snižovat inflaci.
Z firemních zpráv zaujalo: SpaceX připravuje IPO, které by mohlo přesáhnout 30 miliard USD a stát se největším vstupem na burzu v historii. Vernova posílila na maxima po oznámení zvýšení dividendy a zpětného odkupu akcií. plánuje investovat 35 miliard USD v Indii do rozšíření služeb od rychlého doručení po cloud. DeepSeek podle zpráv využívá zakázané čipy pro vývoj nového AI modelu. China Vanke získala podporu investorů pro odklad splátky dluhopisů, zatímco Coupang čelí rezignaci CEO po největším úniku dat v historii Jižní Koreje.
Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500: +0,68 %, NASDAQ 100: +0,42 % a Dow Jones : +1,05 %.