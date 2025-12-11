Hledat v komentářích

Detail - články
Rozbřesk: Fed už zase nakupuje dluhy a eurodolar je na 1,17

Rozbřesk: Fed už zase nakupuje dluhy a eurodolar je na 1,17

11.12.2025 8:50
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Čekali jsme od Fedu jestřábí snížení sazeb, ale nakonec jsme se dočkali něčeho docela jiného: Fed zjevně naskočil na optimistickou vlnu rychlejšího růstu produktivity, což mu umožňuje pokračovat ve snižování sazeb, odhadovat pokles inflace a přitom počítat s rychlejším růstem. Takto hovoří nová prognóza, která počítá s daleko silnějším růstem v roce 2026 (2,3 % versus 1,8 %), a takto pozitivně-holubičím způsobem se vyjadřoval na tiskovce i šéf Fedu Jerome Powell. Ten dokonce explicitně přitakal, že na novém býčím pohledu centrální banky na americkou ekonomiku má částečně prsty umělá inteligence.

Celkově holubičí vzkaz z posledního zasedání Fedu byl zesílen i další rétorikou, jež se nesla skrze celé Powellovo vystoupení na tiskové konferenci. Ten odrážel všechny dotazy na toleranci Fedu k tříprocentní inflaci, a naopak zdůrazňoval ochlazení na trhu práce, které je dost možná podceňováno.

I proto podle Powella nikdo uvnitř vedení Fedu v současné době neuvažuje o tom, že by rok 2026 mohl být rokem, kdy by americká centrální banka mohla zvýšit úrokové sazby (a to navzdory tomu, že přiznaný rychlejší růst produktivity by měl zvýšit rovnovážnou úrokovou sazbu).

To ale nebylo strany holubičího Fedu všechno. Kromě výše uvedeného americké centrální bankéře znervózněl negativní vývoj bankovních rezerv natolik, že se proaktivně rozhodli spustit nákupy státních pokladničních poukázek a tím peněžní trh stabilizovat. Tímto krokem Fed fakticky plynule přejde z režimu monetární restrikce (kvantitativního utahování) uplatňované do konce listopadu do režimu měnové expanze.

Ze strany Fedu jde sice údajně o preventivní opatření, nicméně první nákup pokladničních poukázek by se měl odehrát již 12. prosince, a to v řádu 40 mld. USD. Další však budou zjevně následovat, neboť podle Powella chce Fed vytvořit v bankovních rezervách polštář, který zajistí, že placení daní v polovině dubna peněžní trh nerozhodí (tím, že odcházející peníze ze soukromých účtů do státní pokladny stlačí bankovní rezervy).

Celkově vzato nezbývá než vzít v potaz to, že Fed provedl další názorovou otočku, kterou zajistí šťastné a spokojené Vánoce v Bílém domě. Tam si samozřejmě přejí nižší oficiální úrokové sazby, přičemž zároveň věří, že Amerika prožívá pozitivní nabídkový šok, který zajistí rychlejší bezinflační růst. V to vše již nyní většinově vedení Fedu věří, a to přestože do čela této instituce ještě ani nenastoupil Donaldem Trumpem vybraný kandidát.

TRHY

Koruna

Překvapivě holubičí vyznění včerejšího zasedání Fedu poslalo dolar do defenzivy, z čehož by dnes mohla profitovat česká koruna. Návrat zpět pod hladinu 24,20 EUR/CZK je tak v situaci absentujících domácích čísel pravděpodobný.

Eurodolar

Holubičí tón a faktické spuštění nového kola kvantitativního utahování, jenž Fed doručil během včerejšího zasedání (viz úvod), posunuly eurodolar až k hranici 1,17.

Dolar nebude mít minimálně krátkodobě na růžích ustláno, byť dnes zveřejněná data mohou paradoxně ukázat, že americká ekonomika na tom není vůbec špatně. Zajímat nás přitom bude primárně výsledek obchodní bilance za září, jež dále zpřesní nowcast (a tedy i našeho Stopaře) pro růst HDP ve 3. čtvrtletí.



