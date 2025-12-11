Hledat v komentářích

IEA: Poptávka po ropě bude příští rok proti odhadům vyšší

IEA: Poptávka po ropě bude příští rok proti odhadům vyšší

11.12.2025 11:31
Autor: ČTK

Mezinárodní agentura pro energii (IEA) na příští rok snížila odhad přebytku ropy na trhu. Poptávka bude totiž podle ní vyšší, než dosud předpokládala. Agentura to ve čtvrtek uvedla ve své pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu. Převis nabídky odhaduje na 3,84 milionu barelů denně, zatímco v listopadové zprávě ho odhadovala na 4,09 milionu barelů denně.

Agentura aktualizovala výhled růstu globální poptávky po ropě na letošní a příští rok směrem nahoru, zejména kvůli zlepšujícímu se makroekonomickému výhledu. Zaznamenala také, že polevily obavy z dopadů cel v mezinárodním obchodě.

Růst nabídky ropy v letošním a příštím roce bude podle agentury proti dosavadním předpokladům nižší, protože sankce vůči Rusku a Venezuele zasáhly export.

IEA očekává, že globální poptávka po ropě se v letošním roce zvýší o 830 000 barelů denně, odhad růstu poptávky na příští rok pak agentura zvýšila na 860 000 barelů denně.

Odhad růstu nabídky ropy v celém světě IEA snížila na letošní i příští rok. Nyní očekává, že letos celková nabídka dosáhne 106,2 milionu barelů denně, zatímco nabídka v příštím roce bude činit 108,6 milionu barelů ropy denně.

Mezinárodní agentura pro energii je mezivládní organizací, která vznikla v roce 1974 v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). K jejímu vzniku přispěla tehdejší ropná krize, IEA funguje zejména jako poradce členských zemí v otázkách energetiky. Bez zahrnutí přidružených zemí má agentura 31 členů, mezi které patří i Česká republika a Slovensko.

 


