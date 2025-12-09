Wall Street bez jasného směru: Trhy vyčkávají na rozhodnutí a prognózu Fedu, novinky k exportním omezením Nvidie

Při úterním obchodování vykazovaly zámořské trhy smíšené signály, tedy některé akcie a sektory rostly a jiné naopak, což ukazuje na opatrnost u investorů.
Během obchodování se indexy držely v blízkosti závěrečných hodnot z pondělka, když nejvýkonnějším indexem byl technologický Nasdaq Composite, který se po větší část dne obchodoval v lehkém zisku okolo 0,2 %. Průměr S&P 500 ukončil obchodování takměř beze změny v okolí 6.850 b. Paradoxně průmyslový Dow Jones Industrial Average, který obsahuje hlavně stabilní dividendové tituly nebo value sektor (energie, utility, finance) uzavřel v lehkém záporu cirka 0,2 %.
Celkový sentiment je ovlivněn nejistotou kolem makroekonomických rozhodnutí, monetární politiky či globálních geopolitických rizik, což způsobuje, že někteří investoři přistupují k nákupům či držení pozic s opatrností.
V tomto týdnu bude rozhodující a pravděpodobně směr určující dvou denní zasedání americké centrální banky, kdy trh ve středu očekává snížení základní úrokové sazby o 0,25 % do pásma 3,50 % – 3,75 %. Nicméně vzhledem k přibližně 90% očekávání tohoto kroku bude klíčovější pravidelný komentář předsedy FED Jerome Powella a rovněž bude zveřejněna i nová prognóza.
Trajektorie sazeb naznačená ze strany FED v průběhu následujících dvou let je očekávaná průměrně okolo 3,1 %, což se v celku shoduje s představami trhu. Ovšem tím rozhodujícím faktorem krom viditelně oslabujícího trhu práce bude i americká inflace, jenž se i nadále drží na vyšších úrovních, což nemusí mít úplně holubičí potenciál.
Mezi zajímavější zprávy k jednotlivým titulům patří ta, která mohla mít velmi pozitivní vliv k akciím v polovodičovém sektoru, ale možná přišla později, než by bylo zapotřebí. Informace se týkala lídra trhu společnosti a amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Samo o sobě je tohle spojení velmi nebezpečné, avšak tentokrát se dal očekávat pozitivnější vývoj, než jakého byli investoři na trhu svědky, když akcie oslabily cirka o 0,5 %.
Zpráva se týkala povolení exportu některých čipů (konkrétně H200 čipů určených pro AI) do Číny. I když byl schválen export čipů H200, tak čínské úřady plánují i tak přísná omezení. Díky tomuto faktoru není ani jisté, kolik čipů společnost v zemi asijského draka prodá nebo kolik zákazníku projde filtrem čínských úřadů.
Nejvýkonnější čipy (architektury Blackwell a plánované Rubin) se tato výjimka netýká. Vzhledem k ambicím Číny osamostatňovat se v odvětví technologií nebo AI je krok k regulacím tamějších úřadů logický, a proto i ten komentář k načasování kroku amerického prezidenta.
EUR/CZK 24,26, USD/CZK 20,86, EUR/USD 1,1629, WTI 58,40 USD/barel, Brent 62,08 USD/barel, Troyská unce zlata 4.212 USD, Výnos 10letého státního dluhopisu USA 4,18 %, Výnos 30letého státního dluhopisu USA 4,81 %, Bitcoin 93.646 USD, Ethereum 3.356 USD