Mír na Ukrajině? Pro byznys Rheinmetallu žádný dopad

Německý obranný gigant očekává budoucí růst i bez války na Ukrajině. Generální ředitel Armin Papperger zdůraznil, že mírové řešení konfliktu by na byznys firmy nemělo zásadní dopad – hlavním motorem růstu zůstávají zakázky od NATO a rostoucí evropské výdaje na obranu. cílí do roku 2030 na tržby 50 miliard eur a rozšiřuje výrobu napříč kontinentem.
Generální ředitel společnosti AG Armin Papperger uvedl, že si přeje mír na Ukrajině a že to nebude mít „absolutně žádný dopad“ na podnikání firmy. Rheinmetall má smlouvy s partnery NATO a jedná o dalších, řekl Papperger v rozhovoru pro Bloomberg Television v pátek. Obchod na Ukrajině, který činí asi 1 miliardu eur, je podle něj malý ve srovnání s celým NATO.
Dodal, že zabavení ruských aktiv v Evropě by mohlo být „urychlovačem“ pro obranný průmysl kontinentu. Mechanismus EU SAFE, který pomáhá státům financovat akvizice obranných prostředků, je podle něj ideální, a dodal, že podporuje program ASAP 2, který poskytuje přímou pomoc obranným společnostem.
Německý výrobce 155mm dělostřelecké munice, obrněných vozidel a další vojenské techniky má těžit ze zvýšených evropských a německých výdajů na obranu až do konce desetiletí. V listopadu obranný dodavatel oznámil, že do roku 2030 cílí na tržby ve výši 50 miliard eur s provozní marží přes 20 %, podpořené plánovaným prodejem méně ziskového civilního průmyslového byznysu.
Papperger uvedl, že za největší problém pro svou firmu do budoucna považuje stabilitu dodavatelského řetězce. má dostatek materiálů obsahujících vzácné zeminy na podporu výroby po dobu 12 měsíců a dostatek bavlníkových vláken — klíčové suroviny pro výbušniny — na čtyři roky.
Rheinmetall rozšiřuje výrobu po celém kontinentu, zejména ve východní Evropě. Společnost chce začít se stavbou závodu na výrobu munice a střelného prachu na Ukrajině začátkem příštího roku po zpožděních a již provozuje centrum údržby vozidel v zemi. Německý obranný gigant se také pouští do nových oblastí, jako jsou satelity a válečné lodě, díky akvizici loděnice NVL v září.