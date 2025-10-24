Americké akcie rostly, trh reagoval na mírnější inflaci a silné výsledky firem

Páteční obchodování na zámořských trzích bylo ozvláštněno o data k americké inflaci za předchozí období, které i přes stále probíhající shutdown vlilo investorům novou krev do žil. Americké trhy přidaly cirka 1 %, kdy nejsilnějším indexem z velké trojky byl technologický Nasdaq Composite, jenž přidal více jak 1 %. Průmyslový Dow Jones i průměr S&P 500 se posunuly výše o zhruba již zmiňované 1 %.
Data k inflaci byly nižší, jak předem nastavený konsensus, což povzbudilo trhy k růstu, ale dnes představená čísla mají i temnější stránku věci, a to stále vyšší růst cen, který představuje riziko, že Fed bude opatrný. Meziroční inflace (CPI) ve Spojených státech dosáhla 3,0 %, což je mírně pod konsensem 3,1 %, což dává trhu důvod věřit ve snížení sazeb. Jádrová inflace (bez potravin a energií) zůstává vytrvale nad či na 3 %, což ale Fed vnímá jako kontrolovatelný tlak.
Včera po trhu představila své výsledky za Q325 automobilka , a právě díky tomu si akcie připsaly více jak 10 %. Čistý zisk na akcii překonal odhady trhu o 25 %, a to vše při tržbách, které byly meziročně o 9 % vyšší. Segment Pro (komerční vozy) rostl, tržby 17,4 mld. USD. Segment Model e (elektromobily/EV) rostl o 52 % na 1,8 mld. USD. Shrnutí jest silný růst tržeb a solidní hotovostní tok, což potvrzuje, že jeho základní byznys je relativně odolný.
Růst o přibližně 5 % zaznamenali investoři u akcií D-Wawe Quantum (https://www.patria.cz/zpravodajstvi/video/6640998/traders-talk-zlato-koriguje-netflix-i-tesla-padaji-a-proc-jde-moneta-do-strany.html).
EUR/CZK 24,32, USD/CZK 20,92, EUR/USD 1,1627, WTI 61,53 USD/barel, Brent 65,95 USD/barel, Troyská unce zlata 4.108 USD, Výnos 10letého státního dluhopisu USA 3,99 %, Výnos 30letého státního dluhopisu USA 4,58 %, Bitcoin 110.622 USD, Ethereum 3.910 USD