Americké akcie rostly, trh reagoval na mírnější inflaci a silné výsledky firem

Americké akcie rostly, trh reagoval na mírnější inflaci a silné výsledky firem

24.10.2025 22:03
Autor: Jaromír Strnad, Patria Finance

Páteční obchodování na zámořských trzích bylo ozvláštněno o data k americké inflaci za předchozí období, které i přes stále probíhající shutdown vlilo investorům novou krev do žil. Americké trhy přidaly cirka 1 %, kdy nejsilnějším indexem z velké trojky byl technologický Nasdaq Composite, jenž přidal více jak 1 %. Průmyslový Dow Jones i průměr S&P 500 se posunuly výše o zhruba již zmiňované 1 %.

Data k inflaci byly nižší, jak předem nastavený konsensus, což povzbudilo trhy k růstu, ale dnes představená čísla mají i temnější stránku věci, a to stále vyšší růst cen, který představuje riziko, že Fed bude opatrný. Meziroční inflace (CPI) ve Spojených státech dosáhla 3,0 %, což je mírně pod konsensem 3,1 %, což dává trhu důvod věřit ve snížení sazeb. Jádrová inflace (bez potravin a energií) zůstává vytrvale nad či na 3 %, což ale Fed vnímá jako kontrolovatelný tlak.

Včera po trhu představila své výsledky za Q325 automobilka Ford, a právě díky tomu si akcie připsaly více jak 10 %. Čistý zisk na akcii překonal odhady trhu o 25 %, a to vše při tržbách, které byly meziročně o 9 % vyšší. Segment Ford Pro (komerční vozy) rostl, tržby 17,4 mld. USD. Segment Model e (elektromobily/EV) rostl o 52 % na 1,8 mld. USD. Shrnutí jest silný růst tržeb a solidní hotovostní tok, což potvrzuje, že jeho základní byznys je relativně odolný.

Růst o přibližně 5 % zaznamenali investoři u akcií D-Wawe Quantum (https://www.patria.cz/zpravodajstvi/video/6640998/traders-talk-zlato-koriguje-netflix-i-tesla-padaji-a-proc-jde-moneta-do-strany.html).

EUR/CZK 24,32, USD/CZK 20,92, EUR/USD 1,1627, WTI 61,53 USD/barel, Brent 65,95 USD/barel, Troyská unce zlata 4.108 USD, Výnos 10letého státního dluhopisu USA 3,99 %, Výnos 30letého státního dluhopisu USA 4,58 %, Bitcoin 110.622 USD, Ethereum 3.910 USD



Aktuální komentáře
24.10.2025
17:17Obchodované společnosti v příliš drahé akcie nevěří?
16:44Ruská centrální banka snížila úrokovou sazbu o půl bodu na 16,5 procenta
16:22Jsou kryptoměny „ospravedlněním Hayeka“?
15:15Inflace nepřekvapila zrychlením, Fed bude pokračovat ve snižování sazeb
14:47Newmont překvapil vyšším ziskem. Nižší produkce zlata pro příští rok však posílá akcie dolů  
14:41Proč tak nepospíchat se zaváděním digitálních měn
12:56Perly týdne: Důvěra v americké akcie, nedůvěra v dolar?
11:21Akcie dopoledne příliš neoceňují dobré zprávy a čekají na americkou inflaci  
11:14Jakub Blaha: Intel hlásí návrat k profitabilitě. Akcie přidávají přes 8 %  
10:37Trump ukončil jednání o clech s Kanadou kvůli reklamě s Reaganem
9:05Rozbřesk: Zavřený americký staťák udělá výjimku a zveřejní zářijovou inflaci
8:51Trump vypíná Kanadu, Ford vyčíslil škody z požáru dodavatele a Intel doufá v obrat  
6:415 zajímavých příběhů na burzách ve střední Evropě  
23.10.2025
22:02Výsledková sezona pokračuje obratem Tesly ze záporu do plusu  
18:51Traders Talk: Zlato koriguje, Netflix i Tesla padají a proč jde Moneta do strany
16:48Zlato a ztráta důvěry v peníze – co se tím konkrétně myslí?
12:55Od FOMO až po margin call. Zlato vstupuje do nové fáze růstu
11:33Vesmírné divize evropských firem se spojí, chtějí konkurovat Starlinku
11:15Sankce posílají ropu strmě vzhůru, akcie se dnes zvedají jen opatrně  

