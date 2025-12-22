Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Rozbřesk: EU představuje Automotive Package. Je to flexibilnější cesta k čisté mobilitě?

Rozbřesk: EU představuje Automotive Package. Je to flexibilnější cesta k čisté mobilitě?

22.12.2025 8:42
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Evropská komise 16. prosince oznámila nový balíček pro automobilový sektor, který má podpořit přechod k čisté mobilitě a zároveň udržet konkurenceschopnost evropského průmyslu. Cílem je sladit ambiciózní klimatické závazky s pragmatickými úpravami pravidel a posílením domácí výroby baterií. Přináší ale určitá rizika.

K hlavním změnám ve schváleném návrhu patří zejména snížení emisního cíle ze 100 % na 90 % oproti roku 2021. Zbývajících 10 % musí být kompenzováno pomocí nízkouhlíkové oceli vyrobené v EU či použitím syntetických paliv (e-paliv) a biopaliv. To umožní další produkci aut využívající spalovací motory, například hybridy, plug-in hybridy a range extendery. Díky tomu budou mít automobilky k dispozici větší flexibilitu v produkci a optimalizaci jejich produktového portfolia.

Součástí balíčku je také Battery Booster s podporou 1,8 miliardy eur, z toho 1,5 miliardy formou bezúročných úvěrů pro výrobce bateriových článků. Cílem je vytvořit plně evropský hodnotový řetězec a snížit závislost na globálních hráčích. Automotive Omnibus pak zjednoduší administrativu, sníží náklady o zhruba 706 milionů eur ročně a na základě „Small Affordable Cars“ iniciativy zavede novou kategorii malých městských elektrických vozidel s maximální délkou 4,2 metrů. Pro tento typ aut vyrobených v EU budou mít automobilky možnost využít tzv. „super credits“, díky kterým bude mít tato kategorie aut větší vliv na splnění emisního cíle.

K dalším změnám patří odsunutí cíle z roku 2030 na rok 2032 díky „banking & borrowing“ pro auta i dodávky, snížení emisního cíle dodávek z 50 % na 40 %, nebo zavedení povinných cílů pro objem nových bezemisních nebo nízkoemisních firemních aut na základě ekonomické situace daného členského státu. Ty budou mít nárok na finanční podporu, pakliže tato auta budou pocházet z EU.

Snížení emisních limitů je ale samo o sobě problematické. Za prvé může kvůli nižšímu tlaku na výrobu BEV dojít k poklesu investic do tohoto sektoru, což by prodloužilo žádoucí škálování výroby. A to je klíčové pro snížení technologického a výrobního náskoku Číny. Za druhé jde o opětovnou změnu pravidel uprostřed hry, která navíc vytváří určitou míru nejistoty. Ta je způsobena například absencí explicitních cílů bezemisních aut u firemní flotily, možnosti opětovné revize emisních cílů nebo nejasnou definici termínu „made in Europe“. Kritici rovněž upozorňují na používání nízkouhlíkové ocele a syntetických paliv, které auta prodraží.

Shrnuto, podtrženo, návrh přináší jak flexibilitu, tak i komplexitu. Vzhledem k četným nejasnostem se tak dá očekávat pokračující diskuse, avšak s nejistým závěrem.

TRHY

Koruna

Česká koruna se drží v relativně těsném pásmu a lehce otupila prodejní tlaky z posledních dní. Měnový pár se udržel pod 24,40 EUR/CZK a bez výraznějších impulsů s blížícími se svátky pravděpodobně bude dál oscilovat v okolí 24,35.

Eurodolar

Inflace sice v USA podle posledních, byť nekompletních, dat zpomaluje, ale neutrální rétorika Fedu tomu příliš nenasvědčuje. Jak šéf newyorského Fedu Williams, tak jeho kolegyně Beth Hammack z Clevelandu se vyjádřili k dalšímu snižování sazeb velmi rezervovaně, což se na eurodolaru podepsalo mírně negativně.

Dva dny před Vánoci od eurodolaru nečekejme velkou volatilitu, byť zítra je na pořadu výsledek amerického HDP za třetí kvartál, což bude nepochybně zajímavé číslo.



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
22.12.2025
13:43Přijde po Trumpově obchodní bouři klid na obzoru, nebo další otřesy?
12:52RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
12:46RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
12:23Americká cla poškodila ze všech německých odvětví nejvíce autoprůmysl
12:05Rally drahých kovů pokračuje: Zlato na dalším rekordu, stříbro u 70 USD a měď blízko 12 000 USD  
11:59Brusel zahájil šetření české státní podpory pro jaderné bloky v Dukovanech
11:46Investiční fórum: Kam v roce 2026 úspěšně investovat? Experti nabídnou své tipy 7. ledna
11:35Čína uvalí prozatímní clo až 42,7 procenta na některé mléčné výrobky z EU
10:17Robotaxi od Baidu se v Londýně propojí s Uberem a Lyftem
9:42Jaderné elektrárny v Česku letos vyrobily přes 31,02 TWh elektřiny, dosud nejvíc
9:11Direct Financing s.r.o.: Vnitřní informace - Oznámení o výplatě pravidelného úrokového výnosu
8:54Česká zbrojovka získala významný kontrakt v Německu, zlato poprvé nad 4 400 USD a futures smíšené  
8:42Rozbřesk: EU představuje Automotive Package. Je to flexibilnější cesta k čisté mobilitě?
6:08Optimismus na maximu. BofA hlásí nejsilnější investorský sentiment od roku 2021  
21.12.2025
9:17Víkendář: Prudký nárůst cen domů pozorovaný za poslední půlstoletí není velkým překvapením…
20.12.2025
9:12Víkendář: Nelze očekávat, že by ceny domů ve velkých městech v dohledné době klesly
0:16Česká zbrojovka získala zakázku od německé armády, vybrala si její pistoli jako novou služební zbraň
19.12.2025
23:03HARDWARIO očekává za letošek překročení 100 milionů korun tržeb. Zásadně tak překoná plán
22:01S&P 500 pokračoval v růstu na „Triple Witching“ den  
17:36Tentokrát stejně?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět