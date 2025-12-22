Rozbřesk: EU představuje Automotive Package. Je to flexibilnější cesta k čisté mobilitě?

Evropská komise 16. prosince oznámila nový balíček pro automobilový sektor, který má podpořit přechod k čisté mobilitě a zároveň udržet konkurenceschopnost evropského průmyslu. Cílem je sladit ambiciózní klimatické závazky s pragmatickými úpravami pravidel a posílením domácí výroby baterií. Přináší ale určitá rizika.
K hlavním změnám ve schváleném návrhu patří zejména snížení emisního cíle ze 100 % na 90 % oproti roku 2021. Zbývajících 10 % musí být kompenzováno pomocí nízkouhlíkové oceli vyrobené v EU či použitím syntetických paliv (e-paliv) a biopaliv. To umožní další produkci aut využívající spalovací motory, například hybridy, plug-in hybridy a range extendery. Díky tomu budou mít automobilky k dispozici větší flexibilitu v produkci a optimalizaci jejich produktového portfolia.
Součástí balíčku je také Battery Booster s podporou 1,8 miliardy eur, z toho 1,5 miliardy formou bezúročných úvěrů pro výrobce bateriových článků. Cílem je vytvořit plně evropský hodnotový řetězec a snížit závislost na globálních hráčích. Automotive Omnibus pak zjednoduší administrativu, sníží náklady o zhruba 706 milionů eur ročně a na základě „Small Affordable Cars“ iniciativy zavede novou kategorii malých městských elektrických vozidel s maximální délkou 4,2 metrů. Pro tento typ aut vyrobených v EU budou mít automobilky možnost využít tzv. „super credits“, díky kterým bude mít tato kategorie aut větší vliv na splnění emisního cíle.
K dalším změnám patří odsunutí cíle z roku 2030 na rok 2032 díky „banking & borrowing“ pro auta i dodávky, snížení emisního cíle dodávek z 50 % na 40 %, nebo zavedení povinných cílů pro objem nových bezemisních nebo nízkoemisních firemních aut na základě ekonomické situace daného členského státu. Ty budou mít nárok na finanční podporu, pakliže tato auta budou pocházet z EU.
Snížení emisních limitů je ale samo o sobě problematické. Za prvé může kvůli nižšímu tlaku na výrobu BEV dojít k poklesu investic do tohoto sektoru, což by prodloužilo žádoucí škálování výroby. A to je klíčové pro snížení technologického a výrobního náskoku Číny. Za druhé jde o opětovnou změnu pravidel uprostřed hry, která navíc vytváří určitou míru nejistoty. Ta je způsobena například absencí explicitních cílů bezemisních aut u firemní flotily, možnosti opětovné revize emisních cílů nebo nejasnou definici termínu „made in Europe“. Kritici rovněž upozorňují na používání nízkouhlíkové ocele a syntetických paliv, které auta prodraží.
Shrnuto, podtrženo, návrh přináší jak flexibilitu, tak i komplexitu. Vzhledem k četným nejasnostem se tak dá očekávat pokračující diskuse, avšak s nejistým závěrem.
TRHY
Koruna
Česká koruna se drží v relativně těsném pásmu a lehce otupila prodejní tlaky z posledních dní. Měnový pár se udržel pod 24,40 EUR/CZK a bez výraznějších impulsů s blížícími se svátky pravděpodobně bude dál oscilovat v okolí 24,35.
Eurodolar
Inflace sice v USA podle posledních, byť nekompletních, dat zpomaluje, ale neutrální rétorika Fedu tomu příliš nenasvědčuje. Jak šéf newyorského Fedu Williams, tak jeho kolegyně Beth Hammack z Clevelandu se vyjádřili k dalšímu snižování sazeb velmi rezervovaně, což se na eurodolaru podepsalo mírně negativně.
Dva dny před Vánoci od eurodolaru nečekejme velkou volatilitu, byť zítra je na pořadu výsledek amerického HDP za třetí kvartál, což bude nepochybně zajímavé číslo.