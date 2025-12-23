Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Bloomberg Intelligence: Zisky průmyslu v Evropě porostou příští rok dvakrát rychleji než letos

Bloomberg Intelligence: Zisky průmyslu v Evropě porostou příští rok dvakrát rychleji než letos

23.12.2025 12:40
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Po turbulentním roce 2025 vstupuje evropský průmysl do nového roku s nezvykle silným optimismem. Oslabující nejistota kolem cel, pokračující investiční boom do infrastruktury umělé inteligence a zrychlující poptávka po elektrifikaci vytvářejí prostředí, ve kterém by průmyslové firmy mohly zažít nejrychlejší růst zisků za několik let.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Airbus odhalil další závadu. Akcie klesaly až o deset procent
01.12.2025 14:10
Airbus odhalil další závadu. Akcie klesaly až o deset procent
Akcie evropského leteckého giganta Airbus ztrácely v pondělí odpoledne...
OECD nechala výhled růstu globální ekonomiky beze změny, výhled Česka pro letošek zlepšila
02.12.2025 12:46
OECD nechala výhled růstu globální ekonomiky beze změny, výhled Česka pro letošek zlepšila
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ponechala výhle...
Skupina deseti evropských bank založila konsorcium pro stablecoin vázaný na euro
02.12.2025 16:13
Skupina deseti evropských bank založila konsorcium pro stablecoin vázaný na euro
Skupina deseti evropských bank vytvořila konsorcium, jehož cílem je sp...
SAP, Klarna, Spotify: Analytici předpovídají v příštím roce silný růst
15.12.2025 15:50
SAP, Klarna, Spotify: Analytici předpovídají v příštím roce silný růst
Dan Ives, hlavní analytik pro technologický sektor ve společnosti Wedb...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
23.12.2025
17:16Míří na trh další překvapení?
15:51Cena stříbra poprvé v historii přesáhla 70 dolarů za unci
15:26Historický milník: Měď vystřelila nad 12 tisíc dolarů, cla převracejí trh vzhůru nohama
15:19Růst ekonomiky USA ve třetím čtvrtletí překvapivě zrychlil na 4,3 procenta
14:12Intel má za sebou rušný rok. Akcie vzrostly o desítky procent, k oživení foundry byznysu ale stále nedošlo
12:40Bloomberg Intelligence: Zisky průmyslu v Evropě porostou příští rok dvakrát rychleji než letos  
11:54Důvěra v českou ekonomiku se v prosinci snížila mezi podnikateli i spotřebiteli
11:52Novo roste díky schválení léku, japonský jen na slovní intervenci. Evropské akcie jsou na tom smíšeně  
11:00Rozbřesk: Atakoval americký růst v uplynulém čtvrtletí čtyři procenta?
10:53MONETA Money Bank, a.s.: Oznámení o výplatě výnosu podřízených Tier 2 dluhopisů
9:46Pilulka na hubnutí od Novo Nordisku dostala v USA zelenou
8:41Google na nákupech, pilulka Wegovy na cestě na americký trh, evropské futures převážně v zeleném  
6:13Eisman: Trhy dnes neřídí Fed, klíčem je budoucnost AI
22.12.2025
22:00Akciové indexy v USA opět rostou směrem k novým maximům  
17:11Trhy se těší na zrychlení americké ekonomiky…
15:15Jan Čermák: Technologie táhnou ekonomiku USA, ale politická rizika zůstávají
13:43Přijde po Trumpově obchodní bouři klid na obzoru, nebo další otřesy?
12:52RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
12:46RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
12:23Americká cla poškodila ze všech německých odvětví nejvíce autoprůmysl

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět