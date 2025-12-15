Hledat v komentářích

SAP, Klarna, Spotify: Analytici předpovídají v příštím roce silný růst

SAP, Klarna, Spotify: Analytici předpovídají v příštím roce silný růst

15.12.2025 15:50
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Dan Ives, hlavní analytik pro technologický sektor ve společnosti Wedbush Securities, přišel se čtyřčlenným seznamem evropských technologických firem, které se mu i přes nepříznivé podnikatelské prostředí v Evropě líbí. U většiny z nich navíc analytici očekávají, že jejich akcie by mohly být v příštím roce na vzestupu. Patří mezi ně německý softwarový gigant SAP, nizozemský dodavatel strojů pro výrobu čipů ASML a dvě firmy ze Švédska: fintech Klarna a hudební streamovací služba Spotify.

Navzdory "rostoucí frustraci" mnoha investorů ohledně schopnosti Evropy podporovat technologické firmy jsou na starém kontinentu společnosti, u kterých je na místě optimismus, míní Ives.

Evropské veřejné trhy čelí v poslední době kritice (nejen) ze strany investorů, protože tamní technologické firmy stále častěji hledají příležitosti ke vstupu na burzu nikoliv v Evropě, ale za Atlantikem.

Ives pro server CNBC uvedl, že Evropa stojí před „momentem pravdy“ ohledně své schopnosti konkurovat jako technologické centrum. „Hodně cestuji po Evropě, kde roste frustrace, protože investoři vidí, co se děje po celém světě, a říkají si: ‚A co my?‘,“ řekl.

SAP

Po letošním poklesu akcií o 11,4 procenta vidí analytici značný potenciál růstu v roce příštím. Podle konsenzu sestaveného LSEG stanovili analytici cílovou cenu akcie na 286,42 eur, což představuje růst o 35,9 procenta.

Ve své poznámce ze začátku prosince Bank of America uvedla, že SAP je jednou z jejích top 25 akcií pro rok 2026. „Očekáváme, že rok 2026 přinese SAP potvrzení úspěšnosti své AI nabídky, podporu komerčního tempa a zároveň další provozní efektivitu,“ uvedla banka.

Sám Ives k SAP uvádí, že „některé věci, které firma dělá, jsou očividně působivé“.

ASML

Monopolní výrobce složitých fotolitografických strojů pro výrobu nezbytných pro výrobu nejpokročilejších čipů zaznamenal už letos silný růst o více než 38 procent. Podle údajů LSEG sice analytici s cílovou cenu stanovenou na 972,44 eur (aktuálně kolem 924 eur) nevidí příliš velký prostor pro další růst, Ives ale o ASML nepochybuje. „Je klíčovým hráčem v oblasti AI,“ má jasno.

ASML označil jako svou hlavní volbu v oblasti polovodičů pro rok 2026 analytik Bank of America Didier Scemama. Očekává, že hrubé marže firmy se v roce 2027 zvýší.

Klarna

Od svého zářijového debutu na newyorské burze akcie Klarny klesly o více než pětinu, analytici však firmě v příštím roce předpovídají výrazný růst. Jejich cílová cena je stanovena na 45,63 dolaru, což představuje přibližně 41procentní prémii oproti páteční uzavírací ceně.

Společnost, jež svůj byznys model postavila na "kup nyní-zaplať později", překonala ve třetím čtvrtletí očekávání Wall Street, když zaznamenala vyšší tržby i zisk. Podle vedení díky silnějšímu růstu právě v USA.

Spotify

Akcie Spotify letos vzrostly bezmála o 34 procent. Společnost oznámila silné výsledky za třetí čtvrtletí, které překonaly předpovědi Wall Street. V listopadu pak Spotify uvedla, že její tržby meziročně stouply až o 12 procent.

Data LSEG ukazují, že analytici stanovili cílovou cenu na 754,87 dolaru, což představuje růst přibližně o 26 procent. Například Deutsche Bank v listopadu předpověděla, že Spotify by mohla v roce 2026 zvýšit cenu svých tarifů předplatného, což by mohlo vést k pětiprocentnímu nárůstu tržeb.



