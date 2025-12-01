Airbus odhalil další závadu. Akcie klesaly až o deset procent

Aktualizováno
Akcie evropského leteckého giganta Airbus ztrácely v pondělí odpoledne v jednu chvílí až deset procent, což tento titul poslalo nejníže od letošního dubna. Později ztrátu částečně smazaly a oslabovaly mezi pěti až šesti procenty. Za poklesem stálo odhalení nového problému u letadel nejprodávanější řady A320.
Strasti Airbusu začaly koncem minulého týdne. To výrobce letadel nejprve řešil softwarovou závadu u přibližně 6 000 letadel A320. Během víkendu však drtivá většina letounu prošla nezbytnou úpravou, díky čemuž se odvrátilo větší narušení leteckého provozu v rámci dosud největší svolávací akce společnosti.
V pondělí ale přišel další problém v souvislosti s desítkami letadel stejné řady A320, které jsou teprve ve výrobě. Vada, která se zřejmě týká trupových panelů, tak zpožďuje některé dodávky, ač podle zdrojů agentury Reuters neexistují žádné známky toho, že by se vada vztahoval na stroje, které jsou již v provozu.
Ve svém pondělním prohlášení se Airbus omluvil za zpoždění způsobená cestujícím a leteckým společnostem zasaženým softwarovým problémem, který postihl více než polovinu populární úzkotrupé flotily a donutil aerolinky uzemnit letadla během jednoho z nejrušnějších cestovních víkendů v roce.
Pondělním výplachem akcií Airbusu byly postiženy i akcie francouzské letecké a obranné firmy , jež Airbusu software letového systému dodává. Akcie podniku klesaly přibližně o tři procenta.