Novo roste díky schválení léku, japonský jen na slovní intervenci. Evropské akcie jsou na tom smíšeně

Těsně před svátky se na hlavních evropských akciových trzích obchoduje smíšeně při nevelkých pohybech hlavních indexů. Slušné včerejší výkony Wall Street tak nenašly plnou odezvu v Asii ani na našem kontinentě. Z řady tentokrát vystupuje jeden z letošních propadáků - Novo Nordisk. Ten dostává šanci vylepšit těsně před koncem roku svou bilanci díky schválení pilulky na hubnutí Wegovy na americkém trhu. Akcie přidává skoro 8 procent. Jinak ale předsváteční čas tradičně nabízí jen málo aktivity a zpráv.
Japonský jen dnes posiluje o půl procenta k dolaru a obchoduje se těsně pod 156,00. BoJ sice minulý týden podle očekávání zvedla sazby, ale chyběl dostatečně čitelný signál, že cyklus bude pokračovat dál i v následujícím roce. Jen se tak dostal pod tlak, načež se ale dokázal stabilizovat a dnes mu pomáhá slovní intervence ministryně financí Katayamové. Ta uvedla, že vláda má volnou ruku výrazně zasáhnout, pokud se pohyby měny odchýlí od fundamentů.
Jen se opakovaně dostává pod tlak, ale Japonsku, které už není ta dřívější bezinflační vývozní mašina, se to už příliš nehodí. Soudě podle loňských intervencí leží práh bolesti někde v okolí 160. Vláda přitom naposledy nesáhla po jedné masivní intervenci, kterou by zdrtila spekulanty, ale na trhu zasahovala v několika menších krocích. Dnešní slovní intervence zafungovala i díky tomu, že dolar je na trhu pod tlakem a oslabuje i vůči jiným měnám. K euru se obchoduje na 1,1790. ¨
Dluhopisové výnosy v USA i Evropě lehce klesají, ale v kontextu posledních měsíců sledujeme pohyb víceméně do strany. Zlato se konsoliduje lehce pod 4500 dolary po dalším citelném vzestupu.
Makro kalendář na dnešek není úplně prázdný. Zveřejněna bude revize HDP a spotřebitelská důvěra v zámoří. Spotřebitelská důvěra se poslední dobou vyvíjí špatně a bude se tak čekat, zda prosinec přinesl aspoň stabilizaci na nízkých úrovních. Naproti tomu HDP za 3Q v čase, kdy pomalu končí už čtvrtý kvartál, bude spíše jen pro zajímavost.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:45 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3476
|0.0471
|24.3534
|24.3113
|CZK/USD
|20.6370
|-0.2706
|20.6925
|20.6320
|HUF/EUR
|391.4111
|0.6949
|391.5645
|388.3801
|PLN/EUR
|4.2282
|0.2738
|4.2287
|4.2153
|CNY/EUR
|8.2918
|0.1917
|8.2927
|8.2720
|JPY/EUR
|183.9285
|-0.3775
|184.6505
|183.4856
|JPY/USD
|155.9450
|-0.6872
|156.1170
|155.6525
|GBP/EUR
|0.8736
|-0.0052
|0.8737
|0.8720
|CHF/EUR
|0.9291
|-0.2362
|0.9316
|0.9286
|NOK/EUR
|11.8744
|-0.1522
|11.8986
|11.8639
|SEK/EUR
|10.8324
|-0.2828
|10.8668
|10.8310
| USD/EUR
|1.1798
|0.3231
|1.1798
|1.1762
|AUD/USD
|1.4937
|-0.5526
|1.5027
|1.4932
|CAD/USD
|1.3705
|-0.3454
|1.3753
|1.3700