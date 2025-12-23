Hledat v komentářích

Novo roste díky schválení léku, japonský jen na slovní intervenci. Evropské akcie jsou na tom smíšeně

Novo roste díky schválení léku, japonský jen na slovní intervenci. Evropské akcie jsou na tom smíšeně

23.12.2025 11:52
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Těsně před svátky se na hlavních evropských akciových trzích obchoduje smíšeně při nevelkých pohybech hlavních indexů. Slušné včerejší výkony Wall Street tak nenašly plnou odezvu v Asii ani na našem kontinentě. Z řady tentokrát vystupuje jeden z letošních propadáků - Novo Nordisk. Ten dostává šanci vylepšit těsně před koncem roku svou bilanci díky schválení pilulky na hubnutí Wegovy na americkém trhu. Akcie přidává skoro 8 procent. Jinak ale předsváteční čas tradičně nabízí jen málo aktivity a zpráv.

Japonský jen dnes posiluje o půl procenta k dolaru a obchoduje se těsně pod 156,00. BoJ sice minulý týden podle očekávání zvedla sazby, ale chyběl dostatečně čitelný signál, že cyklus bude pokračovat dál i v následujícím roce. Jen se tak dostal pod tlak, načež se ale dokázal stabilizovat a dnes mu pomáhá slovní intervence ministryně financí Katayamové. Ta uvedla, že vláda má volnou ruku výrazně zasáhnout, pokud se pohyby měny odchýlí od fundamentů.

Jen se opakovaně dostává pod tlak, ale Japonsku, které už není ta dřívější bezinflační vývozní mašina, se to už příliš nehodí. Soudě podle loňských intervencí leží práh bolesti někde v okolí 160. Vláda přitom naposledy nesáhla po jedné masivní intervenci, kterou by zdrtila spekulanty, ale na trhu zasahovala v několika menších krocích. Dnešní slovní intervence zafungovala i díky tomu, že dolar je na trhu pod tlakem a oslabuje i vůči jiným měnám. K euru se obchoduje na 1,1790. ¨

Dluhopisové výnosy v USA i Evropě lehce klesají, ale v kontextu posledních měsíců sledujeme pohyb víceméně do strany. Zlato se konsoliduje lehce pod 4500 dolary po dalším citelném vzestupu.

Makro kalendář na dnešek není úplně prázdný. Zveřejněna bude revize HDP a spotřebitelská důvěra v zámoří. Spotřebitelská důvěra se poslední dobou vyvíjí špatně a bude se tak čekat, zda prosinec přinesl aspoň stabilizaci na nízkých úrovních. Naproti tomu HDP za 3Q v čase, kdy pomalu končí už čtvrtý kvartál, bude spíše jen pro zajímavost.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:45 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3476 0.0471 24.3534 24.3113
CZK/USD 20.6370 -0.2706 20.6925 20.6320
HUF/EUR 391.4111 0.6949 391.5645 388.3801
PLN/EUR 4.2282 0.2738 4.2287 4.2153
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.2918 0.1917 8.2927 8.2720
JPY/EUR 183.9285 -0.3775 184.6505 183.4856
JPY/USD 155.9450 -0.6872 156.1170 155.6525
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8736 -0.0052 0.8737 0.8720
CHF/EUR 0.9291 -0.2362 0.9316 0.9286
NOK/EUR 11.8744 -0.1522 11.8986 11.8639
SEK/EUR 10.8324 -0.2828 10.8668 10.8310
USD/EUR 1.1798 0.3231 1.1798 1.1762
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4937 -0.5526 1.5027 1.4932
CAD/USD 1.3705 -0.3454 1.3753 1.3700
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 
 
 
 

