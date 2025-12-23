Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Rozbřesk: Atakoval americký růst v uplynulém čtvrtletí čtyři procenta?

Rozbřesk: Atakoval americký růst v uplynulém čtvrtletí čtyři procenta?

23.12.2025 11:00
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

V podstatě posledním opožděným důležitým makročíslem, které pozdržela uzávěra americké vlády, a jež bude zveřejněno až dnes, je výsledek HDP za třetí kvartál. S ohledem na to, že toto číslo bude opožděno o téměř dva měsíce, než jak implikovala běžná praxe a pomalu končí kvartál čtvrtý, tak půjde v podstatě o pohled do minulosti, který nemusí mít pro aktuální dění příliš velkou vypovídací schopnost. Přesto podle nás může údaj o americkém růstu v uplynulém čtvrtletí přitáhnout pozornost.

Tím hlavním důvodem, proč se tak může stát, může být samotný výsledek, který by mohl být velmi dobrý. Robustní růst soukromé spotřeby, pokračující investiční horečka spojená s technologickou revolucí navázanou na rozvoj umělé inteligence, a především nečekaně dobré výsledky zahraničního obchodu přinesly akceleraci růstu. Pokud HDP nepřibrzdil vývoj zásob, tak americká ekonomika mohla růst ve třetím čtvrtletí okolo čtyř procent (mezikvartálně anualizovaně).

Asi nejhůře odhadnutelnou položkou v HDP bude přitom i tentokrát odhad příspěvku zahraničního obchodu, který se papírově jeví jako velmi vysoký, ale distorze vyvolaná masivními vývozy zlata v září (v řádu cca 5 mld. USD nad běžné objemy) jej může významně redukovat, což růst stlačí blíže k hodnotě tří procent.

Přesto, i když růst bude ve třetím čtvrtletí jen těsně nad trojkou, s čímž trh fakticky počítá, a s ohledem na říjnově-listopadovou uzavírku vlády budeme v prognózování růstu pro tento kvartál velmi konzervativní, tak Amerika letos zřejmě rostla okolo dvou procent. To nakonec není tak mizerný výsledek vzhledem k tomu, jak se (ne)dařilo ostatním velkým vyspělým ekonomikám, neboť USA mezi zeměmi G7 porostou nejrychleji, a jak pesimistické vyhlídky byly Americe přisuzovány na počátku tohoto roku.

d

TRHY

Koruna

Česká koruna v posledních dnech přepnula na sváteční náladu, oslabily na ní prodejní tlaky a vrací se do blízkosti 24,30 EUR/CZK. Poslední obchodní den před vánočními svátky nečekáme výraznější nové impulsy a koruna by si měla svoji opatrně pozitivní náladu udržet.

Eurodolar

Dolar včera oslabil, když Trumpem nedávno jmenovaný guvernér Fedu Miran opět zaúřadoval holubičím způsobem. Miran uvedl, že bez dalších redukcí sazeb Fed riskuje recesi.

Dnes odpoledne by měl právě přijít důkaz o tom, že recese v USA není na pořadu dne ? spíše naopak. Budou totiž zveřejněny výsledky HDP za třetí kvartál. My přitom očekáváme pozitivní překvapení (viz úvodník), které by mohlo těsně před Vánoci pomoct dolaru.



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
23.12.2025
11:00Rozbřesk: Atakoval americký růst v uplynulém čtvrtletí čtyři procenta?
10:53MONETA Money Bank, a.s.: Oznámení o výplatě výnosu podřízených Tier 2 dluhopisů
9:46Pilulka na hubnutí od Novo Nordisku dostala v USA zelenou
8:41Google na nákupech, pilulka Wegovy na cestě na americký trh, evropské futures převážně v zeleném  
6:13Eisman: Trhy dnes neřídí Fed, klíčem je budoucnost AI
22.12.2025
22:00Akciové indexy v USA opět rostou směrem k novým maximům  
17:11Trhy se těší na zrychlení americké ekonomiky…
15:15Jan Čermák: Technologie táhnou ekonomiku USA, ale politická rizika zůstávají
13:43Přijde po Trumpově obchodní bouři klid na obzoru, nebo další otřesy?
12:52RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
12:46RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
12:23Americká cla poškodila ze všech německých odvětví nejvíce autoprůmysl
12:05Rally drahých kovů pokračuje: Zlato na dalším rekordu, stříbro u 70 USD a měď blízko 12 000 USD  
11:59Brusel zahájil šetření české státní podpory pro jaderné bloky v Dukovanech
11:46Investiční fórum: Kam v roce 2026 úspěšně investovat? Experti nabídnou své tipy 7. ledna
11:35Čína uvalí prozatímní clo až 42,7 procenta na některé mléčné výrobky z EU
10:17Robotaxi od Baidu se v Londýně propojí s Uberem a Lyftem
9:42Jaderné elektrárny v Česku letos vyrobily přes 31,02 TWh elektřiny, dosud nejvíc
9:11Direct Financing s.r.o.: Vnitřní informace - Oznámení o výplatě pravidelného úrokového výnosu
8:54Česká zbrojovka získala významný kontrakt v Německu, zlato poprvé nad 4 400 USD a futures smíšené  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět