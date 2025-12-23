Rozbřesk: Atakoval americký růst v uplynulém čtvrtletí čtyři procenta?

V podstatě posledním opožděným důležitým makročíslem, které pozdržela uzávěra americké vlády, a jež bude zveřejněno až dnes, je výsledek HDP za třetí kvartál. S ohledem na to, že toto číslo bude opožděno o téměř dva měsíce, než jak implikovala běžná praxe a pomalu končí kvartál čtvrtý, tak půjde v podstatě o pohled do minulosti, který nemusí mít pro aktuální dění příliš velkou vypovídací schopnost. Přesto podle nás může údaj o americkém růstu v uplynulém čtvrtletí přitáhnout pozornost.
Tím hlavním důvodem, proč se tak může stát, může být samotný výsledek, který by mohl být velmi dobrý. Robustní růst soukromé spotřeby, pokračující investiční horečka spojená s technologickou revolucí navázanou na rozvoj umělé inteligence, a především nečekaně dobré výsledky zahraničního obchodu přinesly akceleraci růstu. Pokud HDP nepřibrzdil vývoj zásob, tak americká ekonomika mohla růst ve třetím čtvrtletí okolo čtyř procent (mezikvartálně anualizovaně).
Asi nejhůře odhadnutelnou položkou v HDP bude přitom i tentokrát odhad příspěvku zahraničního obchodu, který se papírově jeví jako velmi vysoký, ale distorze vyvolaná masivními vývozy zlata v září (v řádu cca 5 mld. USD nad běžné objemy) jej může významně redukovat, což růst stlačí blíže k hodnotě tří procent.
Přesto, i když růst bude ve třetím čtvrtletí jen těsně nad trojkou, s čímž trh fakticky počítá, a s ohledem na říjnově-listopadovou uzavírku vlády budeme v prognózování růstu pro tento kvartál velmi konzervativní, tak Amerika letos zřejmě rostla okolo dvou procent. To nakonec není tak mizerný výsledek vzhledem k tomu, jak se (ne)dařilo ostatním velkým vyspělým ekonomikám, neboť USA mezi zeměmi G7 porostou nejrychleji, a jak pesimistické vyhlídky byly Americe přisuzovány na počátku tohoto roku.
TRHY
Koruna
Česká koruna v posledních dnech přepnula na sváteční náladu, oslabily na ní prodejní tlaky a vrací se do blízkosti 24,30 EUR/CZK. Poslední obchodní den před vánočními svátky nečekáme výraznější nové impulsy a koruna by si měla svoji opatrně pozitivní náladu udržet.
Eurodolar
Dolar včera oslabil, když Trumpem nedávno jmenovaný guvernér Fedu Miran opět zaúřadoval holubičím způsobem. Miran uvedl, že bez dalších redukcí sazeb Fed riskuje recesi.
Dnes odpoledne by měl právě přijít důkaz o tom, že recese v USA není na pořadu dne ? spíše naopak. Budou totiž zveřejněny výsledky HDP za třetí kvartál. My přitom očekáváme pozitivní překvapení (viz úvodník), které by mohlo těsně před Vánoci pomoct dolaru.