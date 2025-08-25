Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Důvěra spotřebitelů v srpnu meziměsíčně klesla, naopak u podnikatelů stoupla

Důvěra spotřebitelů v srpnu meziměsíčně klesla, naopak u podnikatelů stoupla

25.08.2025 10:09, aktualizováno: 25.8. 10:17
Autor: Redakce, Patria.cz

Aktualizováno

Důvěra v českou ekonomiku v srpnu meziměsíčně stoupla o 1,4 bodu na 101,1 bodu. Optimističtější byli v porovnání s červencem podnikatelé, u nich důvěra vzrostla o 2,7 bodu na 101,5 bodu, zatímco u spotřebitelů klesla o 5,1 bodu na 99 bodů. Údaje dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

"Za příznivým meziměsíčním vývojem podnikatelské důvěry v ekonomiku stojí zejména zlepšující se situace ve vybraných odvětvích služeb, kde se meziměsíčně výrazně zvýšila očekávaná poptávka především ve finančním sektoru. Indikátor důvěry ve službách se tak dostal na nejvyšší úroveň od dubna 2008," uvedl vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiří Obst.

Důvěra podnikatelů v ekonomiku se v srpnu zvýšila ve vybraných odvětvích služeb o 5,9 bodu, ve stavebnictví o 1,2 bodu a v obchodu o 1,1 bodu. V odvětví průmyslu se nezměnila a zůstala na červencové úrovni.

1

"Sektorový pohled na sentiment může přinést pozitivní impuls do měsíčních čísel. Zlepšení sentimentu ve službách je dobrou zprávou, jelikož tržby ve službách ve druhém čtvrtletí polevily. To v menší míře platí i pro stavebnictví. Průmyslové přešlapování je v kontrastu s lepšími sentimenty v průmyslu na západ od nás, ale i v kontrastu s více odolnými čísly průmyslové produkce. Horší plány domácností ohledně větších nákupů, navzdory mírnému zhoršení, představují pozitivní impuls pro další zlepšení sentimentu v obchodě," komentuje zveřejněná data hlavní ekonom ČBA Jaromír Šindel.

U spotřebitelů vzrostl ve srovnání s červencem podíl těch, kteří očekávají pro období příštích 12 měsíců zhoršení celkové ekonomické situace v Česku i zhoršení své finanční situace. Meziměsíčně se podle statistiků navíc zvýšil počet domácností, které svou současnou finanční situaci hodnotí hůře, než tomu bylo v předchozích 12 měsících. Počet respondentů, kteří neplánují v příštích 12 měsících pořizovat velké nákupy, se téměř nezměnil. "V srpnu se důvěra spotřebitelů po třech měsících opět dostala mírně pod svůj dlouhodobý průměr," podotkla Anastasija Neradová z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

"Srpnový sentiment signalizuje potvrzení zmírnění inflačních tlaků ve službách, tedy návrat k pozitivnímu trendu z června. To by mohlo přinést, společně se silnější korunou, holubičí signál pro ČNB, a tedy nevyloučit možnost dalšího pravděpodobně posledního snížení úrokové sazby ČNB pod 3,5 % v příštím roce," dodává Šindel.

2

V meziročním srovnání celková důvěra v české hospodářství vzrostla o 7,2 bodu, u podnikatelů se zvýšila o 8,3 bodu a u spotřebitelů byla vyšší o 1,6 bodu.

 

Zdroj: ČSÚ, ČBA, ČTK

 

Čtěte více:

Goldman Sachs predikuje i příští rok inflaci znatelně nad cílem, Mishkin mírní odhady poklesu sazeb
25.08.2025 6:01
Goldman Sachs predikuje i příští rok inflaci znatelně nad cílem, Mishkin mírní odhady poklesu sazeb
Frederic Mishkin působil mimo jiné ve vedení americké centrální banky ...
Trump oznámil podíl v Intelu a plán na cla pro nábytek, evropské futures jsou v červeném
25.08.2025 8:34
Trump oznámil podíl v Intelu a plán na cla pro nábytek, evropské futures jsou v červeném
Akciové trhy po pátečním vystoupení šéfa Fedu Jeroma Powella výrazně r...
Rozbřesk: Proč jsou investice v Evropě tak slabé?
25.08.2025 9:02
Rozbřesk: Proč jsou investice v Evropě tak slabé?
Slabá investiční aktivita brzdí v posledních dvou dekádách růst nejen ...
Akcie Orsted ve volném pádu, Trump zastavil téměř hotový projekt větrné farmy
25.08.2025 9:49
Akcie Orsted ve volném pádu, Trump zastavil téměř hotový projekt větrné farmy
Akcie dánské energetické společnosti Orsted padaly v pondělí ráno na b...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
25.08.2025
15:03Španělsko překvapuje: Proč jeho ekonomika stále roste, zatímco ostatní zpomalují?
14:27UniCredit zvýšila podíl v Commerzbank na 26 procent, místo ve vedení teď nežádá
14:23Podnikatelská nálada v Německu se v srpnu zlepšila více, než se čekalo
13:35Coca-Cola se plánuje zbavit Costa Coffee
13:22Týdenní výhled: Očekávání nižších sazeb se upevnilo,vrcholem týdne budou výsledky Nvidie  
11:47Začátek týdne je pro akcie negativní. Od Fedu se pozornost vrací k Trumpovi a firmám  
11:17Výsledky Nvidie mohou otřást trhem. I přes optimismus po projevu Powella  
10:13Výrobci dronů Primoco v pololetí meziročně klesl čistý zisk na 67,1 milionu Kč
10:09Důvěra spotřebitelů v srpnu meziměsíčně klesla, naopak u podnikatelů stoupla
9:49Akcie Orsted ve volném pádu, Trump zastavil téměř hotový projekt větrné farmy
9:36Primoco UAV SE: Konsolidovaná finanční výroční zpráva a investorská prezentace
9:02Rozbřesk: Proč jsou investice v Evropě tak slabé?
8:34Trump oznámil podíl v Intelu a plán na cla pro nábytek, evropské futures jsou v červeném  
6:01Goldman Sachs predikuje i příští rok inflaci znatelně nad cílem, Mishkin mírní odhady poklesu sazeb
24.08.2025
16:16Slok: Inflace tlačí sazby nahoru, vývoj ekonomiky dolů
8:21Víkendář: Zlatý standard zčásti bránil fiskální dominanci, v USA nastoupila nejvíce bezohledná fiskální politika v historii
23.08.2025
16:29Mimořádná ochota platit za to, co je. Kvůli tomu, co bude
8:17Víkendář: Po monetární dominanci přijde dominance fiskální?
22.08.2025
16:43Powell naznačil snížení sazeb, akcie poslal nahoru
15:08Trump tlačí na převrat ve Fedu. Rezignací Cookové by si zajistil většinu v Radě guvernérů

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
10:00DE - Index podnikatelského klimatu Ifo
16:00USA - Prodeje nových domů
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět