Důvěra spotřebitelů v srpnu meziměsíčně klesla, naopak u podnikatelů stoupla

Důvěra v českou ekonomiku v srpnu meziměsíčně stoupla o 1,4 bodu na 101,1 bodu. Optimističtější byli v porovnání s červencem podnikatelé, u nich důvěra vzrostla o 2,7 bodu na 101,5 bodu, zatímco u spotřebitelů klesla o 5,1 bodu na 99 bodů. Údaje dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
"Za příznivým meziměsíčním vývojem podnikatelské důvěry v ekonomiku stojí zejména zlepšující se situace ve vybraných odvětvích služeb, kde se meziměsíčně výrazně zvýšila očekávaná poptávka především ve finančním sektoru. Indikátor důvěry ve službách se tak dostal na nejvyšší úroveň od dubna 2008," uvedl vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiří Obst.
Důvěra podnikatelů v ekonomiku se v srpnu zvýšila ve vybraných odvětvích služeb o 5,9 bodu, ve stavebnictví o 1,2 bodu a v obchodu o 1,1 bodu. V odvětví průmyslu se nezměnila a zůstala na červencové úrovni.
"Sektorový pohled na sentiment může přinést pozitivní impuls do měsíčních čísel. Zlepšení sentimentu ve službách je dobrou zprávou, jelikož tržby ve službách ve druhém čtvrtletí polevily. To v menší míře platí i pro stavebnictví. Průmyslové přešlapování je v kontrastu s lepšími sentimenty v průmyslu na západ od nás, ale i v kontrastu s více odolnými čísly průmyslové produkce. Horší plány domácností ohledně větších nákupů, navzdory mírnému zhoršení, představují pozitivní impuls pro další zlepšení sentimentu v obchodě," komentuje zveřejněná data hlavní ekonom ČBA Jaromír Šindel.
U spotřebitelů vzrostl ve srovnání s červencem podíl těch, kteří očekávají pro období příštích 12 měsíců zhoršení celkové ekonomické situace v Česku i zhoršení své finanční situace. Meziměsíčně se podle statistiků navíc zvýšil počet domácností, které svou současnou finanční situaci hodnotí hůře, než tomu bylo v předchozích 12 měsících. Počet respondentů, kteří neplánují v příštích 12 měsících pořizovat velké nákupy, se téměř nezměnil. "V srpnu se důvěra spotřebitelů po třech měsících opět dostala mírně pod svůj dlouhodobý průměr," podotkla Anastasija Neradová z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.
"Srpnový sentiment signalizuje potvrzení zmírnění inflačních tlaků ve službách, tedy návrat k pozitivnímu trendu z června. To by mohlo přinést, společně se silnější korunou, holubičí signál pro ČNB, a tedy nevyloučit možnost dalšího pravděpodobně posledního snížení úrokové sazby ČNB pod 3,5 % v příštím roce," dodává Šindel.
V meziročním srovnání celková důvěra v české hospodářství vzrostla o 7,2 bodu, u podnikatelů se zvýšila o 8,3 bodu a u spotřebitelů byla vyšší o 1,6 bodu.
Zdroj: ČSÚ, ČBA, ČTK