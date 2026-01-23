Stříbro poprvé nad 100 dolary, zlato u 5000 dolarů za unci

Cena stříbra dnes poprvé v historii překročila psychologicky důležitou hranici 100 dolarů, v přepočtu zhruba 2060 korun, za troyskou unci. Na nové rekordní maximum dnes vystoupila rovněž cena zlata, která se tak blíží k hranici 5000 dolarů za unci. K poptávce po drahých kovech přispívá geopolitické napětí a vyhlídky na další snižování úrokových sazeb ve Spojených státech.
Ke konci obchodního dne v Evropě vykazovala cena stříbra nárůst o více než 4,5 procenta a pohybovala se v blízkosti 100,6 dolaru za unci. Cena zlata si ve stejnou dobu připisovala zhruba procento, dostala se tak nad 4980 dolarů za unci, plyne z údajů Patria.cz a Bloomberg.
Stříbro roste na útěku investorů do bezpečí, plní také roli pojistky proti ztrátě důvěry v měnový systém, ale zároveň je strategickou průmyslovou surovinou, bez níž se moderní ekonomika neobejde. Investoři nyní vnímají drahé kovy jako bezpečné útočiště v období politické a ekonomické nejistoty. Poptávku po bezpečných aktivech letos podpořily například spory kolem snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa o získání kontroly nad Grónskem či obavy o nezávislost americké centrální banky (Fed).
Drahé kovy těží rovněž z vyhlídek na další snižování úrokových sazeb
a ze slabého kurzu dolaru. Nízké úrokové sazby
jsou pro ceny zlata
a stříbra
příznivé, protože zmírňují jejich nevýhodu proti investicím, které přinášejí výnos
, jako jsou například dluhopisy
. Slabší dolar
pak snižuje ceny zlata
, stříbra
i dalších komodit
z pohledu držitelů ostatních měn, což obvykle podporuje poptávku.