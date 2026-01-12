Důvěra investorů v hospodářství eurozóny je nejvyšší za půl roku

Důvěra investorů v hospodářství eurozóny se v lednu vyšplhala na nejvyšší úroveň za půl roku. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky zveřejnila výzkumná společnost Sentix. Ekonomika zemí používajících euro však podle Sentixu dál čelí strukturálním problémům.
Index důvěry pro eurozónu se v lednu zvýšil na minus 1,8 bodu z minus 6,2 bodu v předchozím měsíci. Dostal se tak nejvýše od loňského července. Překonal rovněž očekávání analytiků, kteří jeho lednovou hodnotu odhadovali v průměru na minus 4,9 bodu.
"Investoři vstupují do roku 2026 s optimismem. Eurozóna, a zejména Německo, nadále čelí strukturálním problémům, objevují se však známky odrazu ode dna," uvedla společnost Sentix. Upozornila nicméně, že hospodářské oživení zatím zůstává omezené. "Takže navzdory zlepšení nálady nelze říci, že ekonomika eurozóny je mimo nebezpečí," dodala.
V Německu index důvěry vzrostl z minus 22,7 bodu na minus 16,4 bodu, což je nejvyšší úroveň od loňského srpna. Dílčí index očekávaného vývoje na příštích šest měsíců se zvýšil na 5,5 bodu z minus 1,3 bodu.
"To je normálně klasický signál obratu. Hodnocení současné situace nicméně zůstává hluboko v oblasti, která signalizuje recesi," uvádí Sentix. Firma dodala, že tak zůstává nejisté, zda se letos německé hospodářství opět postaví na nohy.
V letech 2023 a 2024 německá ekonomika klesla. Spolková vláda nicméně loni v říjnu předpověděla, že za rok 2025 vykáže hrubý domácí produkt (HDP) nárůst o 0,2 procenta. V letošním roce pak vládní prognóza počítá se zrychlením růstu na 1,3 procenta.
Německo je největší ekonomikou v eurozóně. Je rovněž největším obchodním partnerem České republiky a řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá.