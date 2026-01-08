Počet firemních insolvencí v Německu loni dosáhl 20letého maxima

Počet firemních insolvencí v Německu v loňském roce stoupl na 17.604 případů, tedy na nejvyšší úroveň za 20 let. Informoval o tom dnes Leibnizův institut pro hospodářský výzkum z Halle (IWH). Upozornil, že počet insolvencí byl vloni o zhruba pět procent vyšší než v roce 2009, kdy světovou ekonomiku svírala globální finanční krize.
Podle analytika Steffena Müllera z institutu IWH vysoký počet insolvencí čím dál jasněji odráží současné hospodářské problémy Německa. Zároveň však přináší nezbytnou korekci trhu, která vytváří větší prostor pro podniky lépe uzpůsobené pro budoucnost, píše IWH.
Müller upozornil, že počet insolvencí vloni rostl napříč odvětvími. "Nikdo nebyl ušetřen," řekl agentuře DPA. "Obzvlášť silný růst zaznamenal hotelový a restaurační průmysl," dodal. Poukázal rovněž na vysoký počet insolvencí ve stavebním a developerském sektoru. "Nárůst úroků koncem roku 2020 učinil v tomto odvětví některým čáru přes rozpočet," uvedl.
Výrazný nárůst vloni zaznamenal také počet větších insolvencí. Podle zprávy poradenské společnosti Falkensteg vloni vyhlásilo insolvenci 471 podniků s ročními tržbami přes deset milionů eur (více než 240 milionů Kč). To představuje meziroční nárůst o zhruba čtvrtinu, píše DPA.
"Německé hospodářství již nebojuje pouze s bolestí hlavy, dostalo horečku," uvedl Jonas Eckhardt z firmy Falkensteg. "Pro mnoho malých a středních podniků to již není pouhý hospodářský útlum, ale otázka přežití," dodal.
Německo je největší ekonomikou v Evropské unii. Je rovněž největším obchodním partnerem České republiky a řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá.
Německá ekonomika v letech 2023 a 2024 klesala. Spolková vláda nicméně v říjnu předpověděla, že za rok 2025 vykáže hrubý domácí produkt (HDP) nárůst o 0,2 procenta. V letošním roce pak vládní prognóza počítá se zrychlením růstu na 1,3 procenta. Předpokládá se, že hospodářský růst v Německu podpoří rozsáhlé vládní investice do obrany a infrastruktury.