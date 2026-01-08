Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Počet firemních insolvencí v Německu loni dosáhl 20letého maxima

Počet firemních insolvencí v Německu loni dosáhl 20letého maxima

08.01.2026 16:27
Autor: ČTK

Počet firemních insolvencí v Německu v loňském roce stoupl na 17.604 případů, tedy na nejvyšší úroveň za 20 let. Informoval o tom dnes Leibnizův institut pro hospodářský výzkum z Halle (IWH). Upozornil, že počet insolvencí byl vloni o zhruba pět procent vyšší než v roce 2009, kdy světovou ekonomiku svírala globální finanční krize.

Podle analytika Steffena Müllera z institutu IWH vysoký počet insolvencí čím dál jasněji odráží současné hospodářské problémy Německa. Zároveň však přináší nezbytnou korekci trhu, která vytváří větší prostor pro podniky lépe uzpůsobené pro budoucnost, píše IWH.

Müller upozornil, že počet insolvencí vloni rostl napříč odvětvími. "Nikdo nebyl ušetřen," řekl agentuře DPA. "Obzvlášť silný růst zaznamenal hotelový a restaurační průmysl," dodal. Poukázal rovněž na vysoký počet insolvencí ve stavebním a developerském sektoru. "Nárůst úroků koncem roku 2020 učinil v tomto odvětví některým čáru přes rozpočet," uvedl.

Výrazný nárůst vloni zaznamenal také počet větších insolvencí. Podle zprávy poradenské společnosti Falkensteg vloni vyhlásilo insolvenci 471 podniků s ročními tržbami přes deset milionů eur (více než 240 milionů Kč). To představuje meziroční nárůst o zhruba čtvrtinu, píše DPA.

"Německé hospodářství již nebojuje pouze s bolestí hlavy, dostalo horečku," uvedl Jonas Eckhardt z firmy Falkensteg. "Pro mnoho malých a středních podniků to již není pouhý hospodářský útlum, ale otázka přežití," dodal.

Německo je největší ekonomikou v Evropské unii. Je rovněž největším obchodním partnerem České republiky a řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá.

Německá ekonomika v letech 2023 a 2024 klesala. Spolková vláda nicméně v říjnu předpověděla, že za rok 2025 vykáže hrubý domácí produkt (HDP) nárůst o 0,2 procenta. V letošním roce pak vládní prognóza počítá se zrychlením růstu na 1,3 procenta. Předpokládá se, že hospodářský růst v Německu podpoří rozsáhlé vládní investice do obrany a infrastruktury.

 

Čtěte více:

USA otevírá dveře venezuelské ropě, rafinéři a obchodníci zrychlují krok
08.01.2026 13:36
USA otevírá dveře venezuelské ropě, rafinéři a obchodníci zrychlují krok
Obchodníci s ropou a američtí rafinéři se rychle snaží zajistit si pří...
Trump požaduje vyšší výdaje na obranu, zároveň ale dodavatelům vyhrožuje
08.01.2026 12:00
Trump požaduje vyšší výdaje na obranu, zároveň ale dodavatelům vyhrožuje
Americký prezident Donald Trump poslal ve středu večer akcie zbrojařsk...
Dopolední obchodování je pro akcie převážně červené, zisky koriguje také zlato
08.01.2026 11:17
Dopolední obchodování je pro akcie převážně červené, zisky koriguje také zlato
Po včerejších smíšených výkonech Evropy rozhodla Wall Street o směru d...
Průzkum Reuters: Rally středoevropským měn ochladne, lídrem bude koruna
08.01.2026 15:39
Průzkum Reuters: Rally středoevropským měn ochladne, lídrem bude koruna
Česká koruna by se měla v první polovině roku 2026 držet poblíž svého...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
08.01.2026
17:18Trhy odtržené od ekonomiky?
16:39Deficit zahraničního obchodu USA byl v říjnu nejnižší od roku 2009, dovoz klesl
16:27Počet firemních insolvencí v Německu loni dosáhl 20letého maxima
15:39Průzkum Reuters: Rally středoevropským měn ochladne, lídrem bude koruna  
13:36USA otevírá dveře venezuelské ropě, rafinéři a obchodníci zrychlují krok
13:23Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku
12:00Trump požaduje vyšší výdaje na obranu, zároveň ale dodavatelům vyhrožuje
11:17Dopolední obchodování je pro akcie převážně červené, zisky koriguje také zlato  
10:58Český průmysl lehce nad naším očekáváním, HDP pro rok 2026 může být revidováno lehce vzhůru
10:48Největší trh světa pootevírá dveře: Čína zvažuje návrat čipů H200 od Nvidie
10:04Samsung ztrojnásobil čtvrtletní zisk na nový rekord
8:55Rozbřesk: Koruna po slabší inflaci pod tlakem, dolar zpevňuje, ale venezuelská zápletka může mít i čínskou dohru
8:52Trump oznamuje rozsáhlé návrhy a chce kontrolovat venezuelskou ropu, Exxon se slabšími výsledky  
07.01.2026
22:00Akciové indexy v USA zaváhaly kolem historických maxim  
17:25Rok 2026 pohledem Jana Kubíčka: Růst téměř na potenciálu, koruna stabilní a sazby neutrální
17:03Pár čínských poznámek do nového roku…
15:23Únava z AI: Magnificent Seven ztrácí dech, investoři hledají nové lídry
14:57Warner Bros znovu odmítl Paramount a dál upřednostňuje Netflix
14:09Rally Samsungu nekončí. Nedostatek paměťových čipů ho požene dál, míní analytici
12:33Tesla se nekupuje kvůli elektromobilům…

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00DE - Průmyslové objednávky, y/y
9:00CZ - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět