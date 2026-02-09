Rozbřesk: Jestřábí vyznění prognózy versus opatrná bankovní rada

Páteční setkání analytiků s viceguvernérem ČNB Janem Fraitem a odborným aparátem jenom dokreslilo jestřábí vyznění posledního zasedání. My si z něj bereme následující důležité body. Za prvé, prognóza je ve svých detailech o něco více jestřábí, než udělal „první dojem“. Očekávání velmi rychlého růstu ekonomiky (2,9 %) v sobě totiž ještě neobsahují plnou sílu možného fiskálního impulsu v tomto roce. Současně podobně jako my již prognóza počítá s určitým zvolněním mzdové dynamiky, a i tak implikuje v následujícím roce nejprve stabilitu sazeb a pak růst zhruba o 50bps. To samozřejmě ostře kontrastuje s očekáváním trhů, které před čtvrtečním zasedáním sázely v tomto roce na pokles sazeb alespoň o 25bps.
Za druhé, alternativní scénáře spíše podtrhují jestřábí vyznění prognózy. Zatímco scénář pomalejšího odeznívání zvýšené mzdové dynamiky (který nevypadá zcela nerealisticky) by implikoval růst sazeb nad 4 %, scénář silnější koruny (který má podle nás blíže realitě než scénář základní) by pravděpodobně znamenal jejich stabilitu (popřípadě lehký pokles v nejbližších kvartálech).
Za třetí, podle komentářů viceguvernéra Fraita se zdá, že nehledě na vyznění prognózy bankovní rada v tuto chvíli, spíše než nad utažením měnové politiky, uvažuje letos nad možností velmi lehkého poklesu sazeb. Roli hraje podle nás primárně psychologie – centrální bankéři vidí v zahraničí spíše další uvolňování měnové politiky (nebo stabilitu sazeb) a část bankovní rady je přesvědčena, že cyklu uvolňování měnové politiky by prospěl ještě jeden finální krok do větší blízkosti neutrální sazby (na 3,25 %).
S takto jestřábí prognózou v ruce to sice bude složité. Se zveřejněním květnové a srpnové prognózy se však debata o nižších sazbách může vrátit na stůl. A to zvlášť, pokud by centrální banku měla vedle silnější koruny překvapit nižšími hodnotami jádrová inflace a mzdy. S tím zatím nepočítáme, a tak naším hlavním scénářem zůstává stabilita sazeb v celém roce 2026.
TRHY
Koruna
Česká koruna se snaží rozšiřovat zisky nastartované čtvrtečním zasedáním ČNB. Pomohlo jí částečně relativně jestřábí vyznění setkání analytiků s viceguvernérem Janem Fraitem (viz úvodník) a pokračující se zlepšování úrokového diferenciálu mezi dvouletými korunovými a eurovými swapy. Na druhé straně se jí také líbil pozitivní obrat na globálních akciových trzích a lehké ztráty USD. Potenciál pro další výrazné rozšiřování zisků však krátkodobě vidíme jako omezený.
Eurodolar
Masivní vítězství japonské premiérky Sanae Takaičiové ve víkendových parlamentních volbách vrátilo do hry úvahy, co bude s japonským jenem a obecně s politikou Bank of Japan. JPY v první reakci na volby oslabil, ale vzápětí začal posilovat (úvahy o intervenci?), což má pozitivní vliv na eurodolar. Každopádně, jak je vidět, tak eurodolarový trh může být i nadále nepřímo ovlivňován párem USD/JPY.
Začátek týdne, který bude opět bohatý na data, bude ovšem spíše o rétorice centrálních bankéřů, kterých na obou stranách Atlantiku vystoupí několik.