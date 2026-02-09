Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Rozbřesk: Jestřábí vyznění prognózy versus opatrná bankovní rada

Rozbřesk: Jestřábí vyznění prognózy versus opatrná bankovní rada

09.02.2026 9:00
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Páteční setkání analytiků s viceguvernérem ČNB Janem Fraitem a odborným aparátem jenom dokreslilo jestřábí vyznění posledního zasedání. My si z něj bereme následující důležité body. Za prvé, prognóza je ve svých detailech o něco více jestřábí, než udělal „první dojem“. Očekávání velmi rychlého růstu ekonomiky (2,9 %) v sobě totiž ještě neobsahují plnou sílu možného fiskálního impulsu v tomto roce. Současně podobně jako my již prognóza počítá s určitým zvolněním mzdové dynamiky, a i tak implikuje v následujícím roce nejprve stabilitu sazeb a pak růst zhruba o 50bps. To samozřejmě ostře kontrastuje s očekáváním trhů, které před čtvrtečním zasedáním sázely v tomto roce na pokles sazeb alespoň o 25bps.

Za druhé, alternativní scénáře spíše podtrhují jestřábí vyznění prognózy. Zatímco scénář pomalejšího odeznívání zvýšené mzdové dynamiky (který nevypadá zcela nerealisticky) by implikoval růst sazeb nad 4 %, scénář silnější koruny (který má podle nás blíže realitě než scénář základní) by pravděpodobně znamenal jejich stabilitu (popřípadě lehký pokles v nejbližších kvartálech).

Za třetí, podle komentářů viceguvernéra Fraita se zdá, že nehledě na vyznění prognózy bankovní rada v tuto chvíli, spíše než nad utažením měnové politiky, uvažuje letos nad možností velmi lehkého poklesu sazeb. Roli hraje podle nás primárně psychologie – centrální bankéři vidí v zahraničí spíše další uvolňování měnové politiky (nebo stabilitu sazeb) a část bankovní rady je přesvědčena, že cyklu uvolňování měnové politiky by prospěl ještě jeden finální krok do větší blízkosti neutrální sazby (na 3,25 %).

S takto jestřábí prognózou v ruce to sice bude složité. Se zveřejněním květnové a srpnové prognózy se však debata o nižších sazbách může vrátit na stůl. A to zvlášť, pokud by centrální banku měla vedle silnější koruny překvapit nižšími hodnotami jádrová inflace a mzdy. S tím zatím nepočítáme, a tak naším hlavním scénářem zůstává stabilita sazeb v celém roce 2026.

 

TRHY

Koruna

Česká koruna se snaží rozšiřovat zisky nastartované čtvrtečním zasedáním ČNB. Pomohlo jí částečně relativně jestřábí vyznění setkání analytiků s viceguvernérem Janem Fraitem (viz úvodník) a pokračující se zlepšování úrokového diferenciálu mezi dvouletými korunovými a eurovými swapy. Na druhé straně se jí také líbil pozitivní obrat na globálních akciových trzích a lehké ztráty USD. Potenciál pro další výrazné rozšiřování zisků však krátkodobě vidíme jako omezený.

Eurodolar

Masivní vítězství japonské premiérky Sanae Takaičiové ve víkendových parlamentních volbách vrátilo do hry úvahy, co bude s japonským jenem a obecně s politikou Bank of Japan. JPY v první reakci na volby oslabil, ale vzápětí začal posilovat (úvahy o intervenci?), což má pozitivní vliv na eurodolar. Každopádně, jak je vidět, tak eurodolarový trh může být i nadále nepřímo ovlivňován párem USD/JPY.

Začátek týdne, který bude opět bohatý na data, bude ovšem spíše o rétorice centrálních bankéřů, kterých na obou stranách Atlantiku vystoupí několik.



Váš názor
  • Přidat názor
     
    09.02.2026 9:23

    Růst o 2,9% a příští rok sazby + 0,5%?....Já bych spíše čekal, že celá Evropa s tím přístupem a cenami energií půjde do kopru...a ono takové světlé zítřky....
    abc1
Aktuální komentáře
09.02.2026
16:29„Nejméně logická věc na světě“ a pár valuačních poznámek k softwarové korekci
15:18Čína vyzvala domácí banky k omezení nákupů amerických státních dluhopisů. Americké výnosy mírně rostou
14:55Morgan Stanley: Využijte propadu, růst amerických technologií bude pokračovat  
13:20Týdenní výhled: Pondělí ovládly zprávy z Asie, trhy začínají pochybovat nad návratností investic do AI  
11:52Japonské akcie slaví výsledek voleb. Evropa obchoduje smíšeně, dluhopisy pod lehkým tlakem  
11:37MakroMixér: Elektromobilita je teď ztrátová. Evropa Green Deal přehání, chybí nám sebevědomí i realismus
11:10Lednová míra nezaměstnanosti nad pěti procenty. I kvůli flexinovele
10:33Japonské akcie po volebním vítězství Takaičiové vystřelily na rekord
10:20Ambiciózní výhled UniCreditu: růst zisku i výnosů a 50 mld. eur pro akcionáře  
10:08Bitva o Wegovy pilulku pokračuje. Akcie Novo Nordisku po zásahu FDA prudce posilují, zatímco Hims&Hers se propadá
9:00Rozbřesk: Jestřábí vyznění prognózy versus opatrná bankovní rada
8:59Trhy se po technologickém propadu zotavují, ale Amazon zůstává pod tlakem  
6:08Průzkum: Investoři věří akciím víc než dluhopisům. Dolar čeká další pokles, zlato naopak růst
08.02.2026
14:58Z okraje do mainstreamu: Katastrofické dluhopisy nejspíš zažijí další rekordní rok
10:03Víkendář: Nezamýšlené důsledky amerických cel
07.02.2026
14:27Gundlach: Směr nedolarové trhy a měny, vládní intervence se stávají reálnější možností
10:06Víkendář: Byl kdy dolar vůbec tradičním bezpečným útočištěm?
06.02.2026
17:46Budoucnost akcií, dluhopisů a portfolio 60/40
16:18Perly týdne: Měnící se pohled na umělou inteligenci a transformace budoucího šéfa Fedu
15:12Braňo Soták: 200 miliard, které zatřásly trhem. Amazon testuje hranice trpělivosti investorů  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
10:00CZ - Nezaměstnanost
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět