Lednová míra nezaměstnanosti nad pěti procenty. I kvůli flexinovele

Podíl nezaměstnaných evidovaných na Úřadu práce v lednu vzrostl nad očekávání: ze 4,8 % na 5,1 %, což je nejvyšší hodnota od února 2017. Leden je tradičně měsícem, kdy nezaměstnanost vlivem sezónnosti roste, a letošek nebyl výjimkou. Na trhu se projevil útlum sezónních prací, a to nejen ve stavebnictví a zemědělství, ale po vánočních svátcích také v maloobchodu či logistice.
Ke konci ledna 2026 evidoval Úřad práce 378?547 uchazečů o zaměstnání, což je o 58?031 více než před rokem. Počet nově evidovaných nezaměstnaných byl meziměsíčně vyšší o 26?000 a meziročně narostl o 14?486 osob.
Lednový růst nezaměstnanosti byl však tentokrát vyšší, než by odpovídalo běžné sezónnosti. Významnou roli sehrála změna podpory v nezaměstnanosti související s tzv. flexinovelou. Část uchazečů pravděpodobně načasovala podání žádosti až na období platnosti nových, výhodnějších podmínek. To zároveň vysvětluje relativně příznivý výsledek míry nezaměstnanosti v prosinci, kdy někteří uchazeči takticky vyčkávali na vyšší podporu.
Míra nezaměstnanosti se pravděpodobně udrží nad 5 % i v únoru, následně však očekáváme její pokles v souvislosti s obnovou sezónních prací. Pozitivní impuls by měl dodat i stabilizující se vývoj v průmyslu, kde předpokládáme pozvolné oživení aktivity. Právě průmysl je sektor, ve kterém počet zaměstnanců několik let v řadě klesá – od roku 2019 zhruba o 8 %.
Svižnější růst české ekonomiky, který letos odhadujeme kolem 2,5 %, by měl situaci na trhu práce postupně zlepšovat. Míra nezaměstnanosti však tradičně reaguje na vývoj hlavních makroekonomických ukazatelů se zpožděním a pozitivní dopady tak budou vidět spíše ve druhé polovině letošního roku a v roce 2027.