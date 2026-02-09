Hledat v komentářích

Japonské akcie po volebním vítězství Takaičiové vystřelily na rekord

Japonské akcie po volebním vítězství Takaičiové vystřelily na rekord

09.02.2026 10:33
Autor: ČTK

Japonské akcie zahájily týden výrazným růstem poté, co strana LDP premiérky Sanae Takaičiové získala ve volbách o víkendu naprostou většinu v dolní komoře. Trhy očekávají expanzivnější fiskální politiku, zatímco japonský jen krátce oslabil v obavách z vyšších vládních výdajů.

Japonské akcie si dnes připsaly výrazné zisky, hlavní index Nikkei 225 vzrostl o 3,89 procenta na rekordních 56.363,94 bodu. Vládnoucí Liberálnědemokratická strana (LDP) premiérky Sanae Takaičiové totiž o víkendu dosáhla drtivého volebního vítězství, což zvyšuje naděje investorů na expanzivní fiskální politiku, uvedla agentura Kjódó. Širší index Topix přidal 2,29 procenta a uzavřel na 3783,57 bodu, což je také rekord.

"Celkově se vláda LDP změnila z velmi slabé vlády, která opravdu nemohla nic dělat, na mimořádně silnou vládu, která má nyní v dolní komoře parlamentu nadpoloviční většinu a může opravdu rozhodovat," sdělil agentuře AP analytik Neil Newman ze společnosti Astris Advisory Japan.

"Akciový trh výsledky voleb úplně nezohlednil, a ponechal tak další prostor k růstu," řekl agentuře Kjódó analytik Makoto Sengoku ze společnosti Tokai Tokyo Intelligence Laboratory

Naopak japonský jen se krátce potýkal s výprodejem v obavách z možných negativních dopadů očekávaného zvyšování vládních výdajů. Americký dolar se tak krátce vyšplhal ke 157 jenům.

Náměstek ministryně financí Acuši Mimura následně řekl, že vláda bude kurzové pohyby sledovat "jako obvykle s vysokou mírou naléhavosti", což situaci na devizových trzích zvrátilo. Kolem 10:00 SEČ tak dolar k jenu ztrácel 0,4 procenta na 156,54 JPY.

 

